Meracine – 20 năm gieo yêu thương

Hướng tới cột mốc 20 năm thành lập (2006 - 2026), Dược phẩm Meracine triển khai chuỗi hoạt động “Thắp lửa từ tâm”, trao tặng hơn 82 triệu đồng hỗ trợ đồng bào vùng lũ và hơn 2.000 suất cơm 0 đồng cho bệnh nhân ung thư cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho người nghèo. Những con số ấy không chỉ minh chứng cho tinh thần trách nhiệm xã hội, mà còn thể hiện hành trình nhân ái bền bỉ mà Meracine đã gìn giữ suốt gần hai thập kỷ.

2.000 suất cơm 0 đồng – sẻ chia yêu thương với bệnh nhân ung thư

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hàng chục nghìn người mắc ung thư và bệnh hiểm nghèo phải điều trị dài ngày tại các bệnh viện tuyến trung ương. Họ không chỉ chống chọi với nỗi đau thể xác mà còn đối mặt gánh nặng tài chính khi quá trình điều trị kéo dài.

Với sứ mệnh “Tận tâm vì sức khỏe cộng đồng”, Meracine đã biến sự thấu hiểu thành hành động, triển khai chương trình “Suất cơm 0 đồng” để yêu thương được gửi gắm qua từng phần ăn ấm nóng. Từ ngày 22 – 24/10/2025, 2.000 suất cơm miễn phí đã được trao tới bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện K Tân Triều và Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Hơn 2.000 suất cơm 0 đồng được trao tận tay đến với người bệnh.

Mỗi phần cơm giản dị nhưng chan chứa tình người, góp phần giảm bớt chi phí sinh hoạt và mang lại nguồn động viên tinh thần.

Chị Bùi Thị Thu Phương, người nhà bệnh nhân tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, chia sẻ: “Chồng tôi điều trị ở đây gần 2 tháng. Chi phí thuốc men, xét nghiệm, ăn uống đều phải tính toán từng đồng. Được Meracine hỗ trợ suất cơm, chúng tôi thấy ấm lòng lắm, có thêm động lực để cùng người thân chiến đấu với bệnh tật”.

Những suất cơm tuy nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa thiết thực, giúp bệnh nhân và người nhà vơi bớt phần nào áp lực trong những ngày điều trị dài.

Mỗi phần cơm là một lời động viên, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh trong quá trình điều trị.

Những tấm lòng vàng hướng về đồng bào vùng bão lũ

Không chỉ lan tỏa yêu thương tại hành lang bệnh viện, tinh thần “Thắp lửa từ tâm” còn được Meracine nối dài tới những vùng quê oằn mình sau thiên tai.

Cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2025, hai cơn bão số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) liên tiếp đổ bộ vào Việt Nam gây thiệt hại nặng cho nhiều tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trước những khó khăn chồng chất, Meracine phát động chương trình “Tấm lòng vàng hướng về vùng lũ”, kêu gọi hơn 300 cán bộ nhân viên cùng các nhà thuốc đối tác chung tay đóng góp.

Chỉ trong 8 ngày, chương trình quyên góp được 82.150.000 đồng. Sáng 29/10/2025, số tiền hỗ trợ được trao tận tay đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm góp phần giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ.

Đại diện Dược phẩm Meracine - Ông Đường Xuân Diệu, Phó giám đốc bán hàng, Chủ tịch Công đoàn cùng tập thể CBNV trao tặng hơn 80 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ thông qua UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Lan tỏa yêu thương đến từng miền đất nước

Tinh thần sẻ chia không dừng lại ở Hà Nội mà lan tỏa khắp ba miền.

Tại miền Nam, Meracine phối hợp Quầy thuốc Tấn Đạt (Bạc Liêu) trao tặng 1 tấn gạo cho hộ nghèo và 10 xe đạp cho học sinh Trường Tiểu học Quang Trung và Trường THCS Lê Hồng Phong.

Ở miền Trung, 20 tình nguyện viên Meracine – Chi nhánh Đà Nẵng đã chuẩn bị và trao những suất ăn ấm áp cho bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Ngoài ra, Meracine còn tặng 10 suất tiền mặt cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần giúp họ vượt qua giai đoạn điều trị đầy thử thách.

Cán bộ Meracine tại Đà Nẵng tự tay chuẩn bị những suất ăn yêu thương.

“Thắp lửa từ tâm” – 20 năm tận tâm vì sức khỏe cộng đồng

Chuỗi hoạt động “Thắp lửa từ tâm” đánh dấu chặng đường 20 năm phát triển của Meracine, đồng thời thể hiện rõ hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội.

Ông Nguyễn Đăng Bẩy, Tổng Giám đốc Dược phẩm Meracine, chia sẻ: “Suốt 20 năm qua, Meracine xác định sự phát triển bền vững phải đi đôi với trách nhiệm với cộng đồng. Những hoạt động như ‘Suất cơm 0 đồng’ hay quỹ hỗ trợ vùng lũ không chỉ là nghĩa cử nhân văn mà còn là văn hóa doanh nghiệp. Meracine sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng bằng sản phẩm chất lượng và những hành động thiết thực, tạo giá trị tốt đẹp cho xã hội”.

Trước đó, Meracine đã đồng hành nhiều chương trình thiện nguyện như “Cặp lá yêu thương”, “Viết tiếp ước mơ”, hỗ trợ đồng bào khó khăn và trẻ em nghèo được khám chữa bệnh, đến trường.