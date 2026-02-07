Nhiều chợ ở Nghệ An xuống cấp, tiểu thương 'vá víu' mưu sinh

TPO - Nhiều chợ truyền thống ở Nghệ An đang xuống cấp nghiêm trọng do không được đầu tư nâng cấp và phải đối mặt với tình trạng tiểu thương sang nhượng vì vắng khách.
Ghi nhận tại chợ cho thấy, nhiều khu vực mái che đã cũ nát, hoen gỉ, một số tấm tôn bị tốc, thủng, phải chằng chống tạm bợ bằng dây thép hoặc cọc gỗ. Sau mỗi trận mưa to kèm gió lớn, các tiểu thương lại thấp thỏm lo mái tôn có thể bung, rơi bất cứ lúc nào.
Nhiều ki-ốt "cửa đóng then cài".
Ông Nguyễn Khắc Thành - Phó ban quản lý chợ Hưng Dũng cho biết, chợ được xây dựng đã lâu nên nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng. Trận bão số 5 đã gây thiệt hại lớn cho tiểu thương ở chợ. Chưa kịp khôi phục thì bão số 10 càn quét khiến mức độ thiệt hại càng nghiêm trọng. Ước tính có khoảng 200 sạp hàng, ki-ốt hư hỏng, thiệt hại hàng tỷ đồng. “Chợ hiện có khoảng 400 ki-ốt và vị trí bán hàng. Cơ sở hạ tầng ở chợ đã xuống cấp, hư hỏng nhiều. Ban quản lý cũng đã báo cáo chính quyền địa phương, đưa chợ vào danh mục các dự án cần nâng cấp, sửa chữa trong năm 2026”, ông Thành cho hay.
Thực trạng xuống cấp của chợ Quán Lau, chợ Hưng Dũng không chỉ ảnh hưởng đến sinh kế của tiểu thương mà còn gây bất tiện cho người dân khi đi chợ. Việc sớm kiểm tra, đánh giá và có phương án sửa chữa, nâng cấp đồng bộ là điều cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện buôn bán ở chợ dân sinh.