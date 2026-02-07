Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhiều chợ ở Nghệ An xuống cấp, tiểu thương 'vá víu' mưu sinh

Thu Hiền

TPO - Nhiều chợ truyền thống ở Nghệ An đang xuống cấp nghiêm trọng do không được đầu tư nâng cấp và phải đối mặt với tình trạng tiểu thương sang nhượng vì vắng khách.

Video: Nhiều chợ ở Nghệ An xuống cấp, tiểu thương “vá víu” mưu sinh.
tp-13.jpg
Chợ Quán Lau (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) lâu nay là nơi mua bán quen thuộc của người dân trong khu vực. Thế nhưng, khu chợ này đang rơi vào tình trạng xuống cấp﻿ rõ rệt, đặc biệt sau các đợt mưa bão, khiến hoạt động buôn bán của tiểu thương gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
tp-6.jpg
tp-3.jpg
tp-5.jpg
tp-10.jpg
Ghi nhận tại chợ cho thấy, nhiều khu vực mái che đã cũ nát, hoen gỉ, một số tấm tôn bị tốc, thủng, phải chằng chống tạm bợ bằng dây thép hoặc cọc gỗ. Sau mỗi trận mưa to kèm gió lớn, các tiểu thương lại thấp thỏm lo mái tôn có thể bung, rơi bất cứ lúc nào.
tp-4.jpg
Do chưa được sửa chữa kịp thời, nhiều hộ kinh doanh buộc phải tự bỏ tiền để “vá víu” gian hàng của mình, lợp lại tôn, che thêm bạt. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, bởi khung sắt, cột chống đã xuống cấp theo thời gian, khó đảm bảo an toàn lâu dài.
tp-7.jpg
Hơn 30 năm bán hàng tại chợ Quán Lau, bà Lê Thị Hải (84 tuổi) cho biết, chợ đã xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt sau bão số 5﻿ và số 10, bà phải bỏ ra số tiền khoảng 5 triệu đồng để sửa chữa, lợp lại mái tôn mới. “Chợ cũ quá rồi, mưa gió là dột khắp nơi. Sau bão, mái tôn bị tốc, nước hắt thẳng vào quầy hàng, nếu không sửa thì không thể buôn bán được”, bà Hải chia sẻ.
tp-25.jpg
tp-24.jpg
Nhiều ki-ốt "cửa đóng then cài".
tp-2.jpg
Những bình chữa cháy hư hỏng, xếp một góc chợ.
tp-11.jpg
“Chợ đã xuống cấp, hư hỏng nhiều. Chúng tôi chỉ mong các cấp có phương án sửa chữa, nâng cấp chợ để tiểu thương yên tâm buôn bán”, bà Thảo (70 tuổi, tiểu thương ở chợ Quán Lau) cho hay.
tp-15.jpg
Sau gần 30 năm hoạt động, chợ Hưng Dũng (phường Trường Vinh) cũng đang rơi vào tình trạng xuống cấp rõ rệt, nhiều hạng mục hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tiểu thương và người dân đến mua sắm. Hệ thống mái tôn bị thủng, tốc mái sau các đợt mưa bão vẫn chưa được sửa chữa.
tp-16.jpg
tp-14.jpg
Ông Nguyễn Khắc Thành - Phó ban quản lý chợ Hưng Dũng cho biết, chợ được xây dựng đã lâu nên nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng. Trận bão số 5 đã gây thiệt hại lớn cho tiểu thương ở chợ. Chưa kịp khôi phục thì bão số 10 càn quét khiến mức độ thiệt hại càng nghiêm trọng. Ước tính có khoảng 200 sạp hàng, ki-ốt hư hỏng, thiệt hại hàng tỷ đồng. “Chợ hiện có khoảng 400 ki-ốt và vị trí bán hàng. Cơ sở hạ tầng ở chợ đã xuống cấp, hư hỏng nhiều. Ban quản lý cũng đã báo cáo chính quyền địa phương, đưa chợ vào danh mục các dự án cần nâng cấp, sửa chữa trong năm 2026”, ông Thành cho hay.
tp-27.jpg
Chị Trần Thị Bé (tiểu thương kinh doanh hàng ăn uống) cho biết, bão số 5 vừa khắc phục xong thì bão số 10 tiếp tục đổ bộ vào cuối tháng 9/2025, quật bay toàn bộ mái tôn gian hàng rộng 45m2 của gia đình. Sau bão, gia đình chị phải bỏ ra khoảng 100 triệu đồng để sửa chữa, khắc phục. “Khó khăn thì vẫn phải vượt qua, vì buôn bán là kế sinh nhai”, chị Bé nói.
tp-20.jpg
Tiểu thương sửa chữa, làm lại mái che.
tp-17.jpg
tp-18.jpg
Thực trạng xuống cấp của chợ Quán Lau, chợ Hưng Dũng không chỉ ảnh hưởng đến sinh kế của tiểu thương mà còn gây bất tiện cho người dân khi đi chợ. Việc sớm kiểm tra, đánh giá và có phương án sửa chữa, nâng cấp đồng bộ là điều cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện buôn bán ở chợ dân sinh.
Thu Hiền
#chợ xuống cấp #tiểu thương #sửa chữa #kinh doanh #hạ tầng #Nghệ An #vá víu #mưu sinh

