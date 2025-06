Bên trong chợ đầu mối thủy sản lớn nhất Thủ đô: Xuống cấp, chật chội, nhếch nhác

TPO - Chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) thường được xem là chợ đầu mối về thủy sản lớn nhất ở Thủ đô. Do nhiều năm không được cải tạo, đầu tư xây dựng nên chợ ngày càng xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về vệ sinh an toàn thực phẩm, PCCC.