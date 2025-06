Cơ quan chức năng kiểm tra các sạp thuốc ở chợ phiên, chủ sạp bỗng dưng ‘biến mất’

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa cho biết, Công an phường Minh Xuân đã phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra phát hiện 2 cơ sở kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu gian lận thương mại trên địa bàn.

Qua đó, lực lượng chức năng đã thu giữ 306 sản phẩm là giày dép, quần áo các loại; 94 sản phẩm là mỹ phẩm; tổng trị giá hơn 120 triệu đồng. Vào thời điểm kiểm tra, giày dép, quần áo may sẵn in logo của nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam; mỹ phẩm có hiện tượng rách vỏ bao bì, bung nắp, chảy nước. Chủ 2 cơ sở kinh doanh đều không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa nói trên.

Trước đó, ngày 3/6, Công an phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, kiểm tra và thu giữ 25 thùng kem que không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Một số sản phẩm có hiện tượng rách bao bì, chảy nước.

Chủ cơ sở là bà N.T.D (tổ dân phố 1, phường Hưng Thành) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng.

Tại Hà Giang, ngày 1/6, Đội Quản lý thị trường số 6 kiểm tra và phát hiện 24 kg thuốc tân dược được bày bán tại các sạp hàng trong chợ phiên thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn) nhưng không có ai nhận là chủ sở hữu.

Qua kiểm tra sơ bộ, toàn bộ số hàng không ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ và không bảo đảm điều kiện bảo quản theo quy định. Những hàng hóa bao gồm các loại thuốc tân dược dạng bào chế như viên nén, bột, gói, ống, tuýp… Những mặt hàng này tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và môi trường nếu sử dụng hoặc thải bỏ không đúng cách.

Tính từ ngày 15/5 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang đã phối hợp các cơ quan liên quan mở đợt cao điểm kiểm tra, giám sát, xử lý 27 vụ vi phạm về hàng giả, gian lận thương mại, trong đó đã xử lý 26 vụ, 1 vụ đang chờ xử lý. Nhiều mặt hàng trong đó là thực phẩm, mỹ phẩm, dầu gội,... ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Trị giá hàng hóa áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là hơn 233 triệu đồng.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã tiêu hủy hơn 5.790 kg sản phẩm động vật, thực phẩm các loại; 2.189 sản phẩm thực phẩm các loại; 4.513 gói dầu gội đầu; 25 chai dầu gội; 25 hộp kem đánh răng giả mạo nhãn hiệu; 47 hộp đinh vít bê-tông; 91 vòng bi phụ tùng máy nông nghiệp; 540 sản phẩm mỹ phẩm các loại; tạm giữ 99 kính giả mạo nhãn hiệu.

Các vụ việc trên cho thấy tình trạng buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là tại các chợ phiên, cơ sở bán lẻ. Lực lượng chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, chỉ mua các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được phép lưu hành.

Cơ quan công an khuyến cáo, đối với các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, việc ham rẻ, mua hàng trôi nổi không hóa đơn chứng từ tiềm ẩn nhiều rủi ro, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín kinh doanh mà còn có thể bị xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố đối tượng buôn hàng cấm

Công an tỉnh Hà Giang vừa thông tin, ngày 2/6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Giang đã thi hành, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Vững, sinh năm 1989, trú tại thôn Liên Lạc, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn về tội Buôn bán hàng cấm, theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 30/3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tuần tra, kiểm soát tại thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên phát hiện xe ô tô tải BKS 12A - 010.02 do Nguyễn Văn Vững điều khiển, chở hàng hóa không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra, kết quả xác định hàng hóa vận chuyển là 2.220 kg thuốc bảo vệ thực vật của Trung Quốc, chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam.

Hiện nay vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.