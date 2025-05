'Cứ nói đến thuốc giả, thực phẩm giả là người dân nhắc đến Bộ Y tế, nhưng...'

1 giờ trước

Cảnh giác dược và cuộc chiến chống thuốc giả

Tiếp nối tham luận, TS.DS. Nguyễn Quốc Bình nhấn mạnh vai trò của cảnh giác dược (CGD) trong giám sát, phát hiện, và phòng tránh hậu quả của thuốc giả.

TS.DS. Nguyễn Quốc Bình cho biết trước khi đưa ra thị trường, tính an toàn của thuốc - đặc biệt là các phản ứng có hại của thuốc - được đánh giá qua nhiều giai đoạn nghiên cứu phát triển.

Sau khi thuốc lưu hành trên thị trường, việc sử dụng thuốc không còn giới hạn trên lượng nhỏ người bệnh, các điều kiện nghiêm ngặt như trong thử nghiệm lâm sàng. Phần lớn thuốc trên thị trường được mở rộng theo yêu cầu thực tế điều trị.

Vì vậy, hoạt động cảnh giác dược cần tiếp tục sau khi thuốc lưu hành nhằm thu thập dữ liệu từ thực tế, hỗ trợ cơ quan quản lý y tế, đảm bảo xử lý kịp thời các bất thường.

“Cảnh giác dược với các chương trình theo dõi và phương pháp thu thập dữ liệu sẽ cung cấp thông tin quan trọng về tính an toàn của thuốc trong thực hành lâm sàng, hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước về y tế trong công tác quản lý sử dụng thuốc, góp phần giảm thiểu tác hại do thuốc gây ra, tiết kiệm chi phí điều trị và đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng”, TS.DS. Nguyễn Quốc Bình nêu.

Tại Trung tâm DI&ADR khu vực TPHCM (đặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy), tỷ lệ báo cáo bất thường về chất lượng thuốc chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng số báo cáo ADR (báo cáo phản ứng có hại của thuốc) với 18,8% (32/170 báo cáo tổng) năm 2023 và 18,2% (31/170 báo cáo tổng) vào năm 2024.

“Trước các báo cáo bất thường về chất lượng thuốc, bệnh viện phải tiến hành phân tích, đánh giá, đổi lô thuốc và theo dõi chủ động ADR của lô thuốc mới, thậm chí trong một số trường hợp phải gửi mẫu để kiểm nghiệm độc lập”, TS.DS. Nguyễn Quốc Bình nhấn mạnh.

Tổng kết phần tham luận, chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy nhận định hoạt động cảnh giác dược, hệ thống cảnh giác dược cùng hệ thống kiểm nghiệm, kiểm định thuốc là một trong các trụ cột chuyên môn kỹ thuật để hạn chế tác hại của thuốc kém chất lượng, thuốc giả đối với người bệnh và cộng đồng.

“Thực tế, cần nâng cao năng lực của hệ thống kiểm nghiệm/kiểm định và hệ thống cảnh giác dược để xử lý kịp thời các tình huống thuốc kém chất lượng, thuốc giả, ngăn ngừa tác hại của thuốc kém chất lượng, thuốc giả đối với mỗi cá nhân người bệnh cũng như toàn cộng đồng”, TS.DS. Nguyễn Quốc Bình nhận định.