Mang yêu thương và công nghệ số đến với học sinh vùng cao Thanh Hóa

TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán 2026, đoàn thiện nguyện của Trường THCS Dịch Vọng (Hà Nội) đã chung tay mang yêu thương, sẻ chia những món quà ý nghĩa cùng các thiết bị công nghệ phục vụ dạy và học cho giáo viên, học sinh vùng cao Thanh Hóa với giá trị khoảng 200 triệu đồng.

Ngày 5/2, Tiến sĩ Phạm Thị Như Hoa - Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cùng các thầy, cô giáo và học sinh của trường đã đến Trường TH&THCS Chí Linh, ở bản En, xã Linh Sơn (tỉnh Thanh Hóa) để tổ chức chương trình thiện nguyện với chủ đề: “Chia sẻ yêu thương – Phát triển công nghệ số – Gieo mầm xanh chống sạt lở”.

Những món quà ý nghĩa được đoàn thiện nguyện Trường THCS Dịch Vọng trao đến giáo viên, học sinh vùng cao tỉnh Thanh Hóa.

Theo đại diện Trường THCS Dịch Vọng, hoạt động thiện nguyện này gắn với giáo dục trải nghiệm, nuôi dưỡng lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội cho học sinh. Đồng thời, chương trình của trường cũng khẳng định mong muốn đồng hành lâu dài, hỗ trợ thiết thực cho điểm trường còn nhiều khó khăn.

Trong chuyến đi này, đoàn đã trao tặng thiết bị công nghệ phục vụ dạy và học, trong đó có hệ thống máy tính với tổng giá trị khoảng 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhà trường còn trao 40 suất học bổng (trị giá 40 triệu đồng) dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập.

Học sinh Trường TH&THCS Chí Linh nhận những món quà ý nghĩa.

Ngoài ra, đoàn thiện nguyện của Trường THCS Dịch Vọng còn trao tặng áo ấm và ba lô mới cho toàn bộ học sinh tại điểm trường; tặng sách, truyện, vở và nhiều đồ dùng học tập nhằm góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc; các phần quà nhu yếu phẩm như bánh kẹo, thực phẩm thiết yếu cũng được gửi tặng để hỗ trợ thêm đời sống sinh hoạt của học sinh.

Tổng giá trị quà tặng và hiện vật quy đổi khoảng 200 triệu đồng, do cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh Trường THCS Dịch Vọng chung tay đóng góp từ chương trình “Sắc Xuân Dịch Vọng” 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, hai nhà trường đã ký kết thỏa thuận hỗ trợ phát triển, hướng tới việc tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý và giảng dạy trong thời gian tới.

Đoàn thiện nguyện trồng cây chắn gió, chống sạt lở ở xã Linh Sơn.



Khép lại chương trình là hoạt động “Gieo mầm xanh” với việc trồng cây chắn gió, chống sạt lở trong khuôn viên nhà trường. Những mầm cây được vun trồng vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa gửi gắm hi vọng về một tương lai bền vững cho học sinh nơi đây.

Chuyến thiện nguyện không chỉ mang đến những hỗ trợ vật chất thiết thực mà còn là bài học sống động về lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng đối với học sinh.