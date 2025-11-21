Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải Đam San Open Cup 2025 khép lại bằng trận bóng thiện nguyện gây quỹ hỗ trợ 700 trẻ mồ côi

Thúy Hiền

Sau hơn 1 tháng thi đấu sôi nổi với 32 trận đấu và 231 bàn thắng được ghi, chiều 15.11 tại sân bóng Arena (Thủ Đức), giải bóng đá Đam San Open Cup 2025 đã khép lại với chức vô địch thuộc về đội Đồng Tâm FC.

1-1.jpg
Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của đội vô địch Đồng Tâm FC

Trận chung kết giữa đội Đồng Tâm FC và đội Mamma Mia diễn ra hấp dẫn, kịch tính ngay từ những phút đầu. Kết thúc thời gian thi đấu chính thức, đội Đồng Tâm FC đăng quang vô địch Đam San Open Cup 2025 sau khi giành chiến thắng chung cuộc 7-3.

2-1.jpg
Trận chung kết giữa Đồng Tâm FC và Mamma Mia FC

Trước đó, trong trận tranh hạng ba, đội chủ nhà Đam San FC và đội MO Design FC đã có màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở với kết quả 4-4. Ở loạt penalty, Đam San FC thực hiện thành công 3 lượt sút, giành hạng ba chung cuộc với tỉ số 3-0. MO Design FC dù dừng lại ở vị trí thứ tư nhưng để lại ấn tượng đẹp nhờ lối chơi fair-play, nhận danh hiệu Đội phong cách nhất của giải.

3-1.jpg
Đội chủ nhà Đam San FC và đội MO Design FC

Giải tập thể

Vô địch: Đồng Tâm FC

Á quân: Mamma Mia FC

Hạng Ba: Đam San FC

Hạng Tư: MO Design FC

Đội phong cách (fair-play): MO Design FC

4-1.jpg
Vô địch - Đội Đồng Tâm FC

5-1.jpg
Á quân - Đội Mamma Mia

6-1.jpg
Hạng ba - Đội Đam San FC

Giải cá nhân

Bàn thắng đẹp nhất vòng Chung kết: Việt Hưng (Mamma Mia FC)

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Văn Duy (Đồng Tâm FC)

Thủ môn xuất sắc nhất giải: Đình Trung (Đồng Tâm FC)

Vua phá lưới: Hồng Khánh (Đồng Tâm FC)

Pha cứu thua ấn tượng nhất: Đình Trung (Đồng Tâm FC)

Bàn thắng đẹp nhất giải: Thanh Tùng (Nevo Construction FC)

Lão tướng ghi nhiều bàn thắng nhất: Hồng Vũ (Kara Windows)

Cầu thủ Kiến trúc sư ấn tượng nhất: Dương Quang Đạt (T-Concept FC)

7-1.jpg
Đại diện các doanh nghiệp tài trợ gồm PT&T Group, LUX GATE, Kana Décor, Charm Lighting, Vietceramics, Đông Phương Plus, Mamma Mia trao các giải phụ cho đội bóng và cá nhân xuất sắc

Không chỉ là sân chơi thể thao thường niên quy mô dành cho cộng đồng doanh nghiệp, kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thầu trong lĩnh vực Kiến trúc - Nội thất - Xây dựng, Đam San Open Cup còn mang ý nghĩa đặc biệt khi gắn liền với trận bóng gây quỹ Ban Mai Xanh - quỹ thiện nguyện hỗ trợ Mái ấm Vinh Sơn (Kon Tum), nơi đang chăm sóc hơn 700 trẻ mồ côi.

Năm nay, trận bóng thiện nguyện sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 23/11/2025, tại sân bóng Saca Arena (Thủ Đức). Tham gia thi đấu là đại diện lãnh đội 16 đội bóng, 6 nhà tài trợ, cùng các chủ doanh nghiệp và kiến trúc sư khách mời, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc cảm xúc và nhân văn.

8-1.jpg
Một số hình ảnh trận thiện nguyện gây quỹ Ban Mai Xanh năm 2024 và hình ảnh các em nhận quà vào dịp Tết nguyên đán

Mùa giải trước, thông qua Quỹ Ban Mai Xanh, Ban Tổ chức đã quyên góp được 99,7 triệu đồng. Với sự chung tay của các doanh nghiệp và nhiều nhà hảo tâm, những món quà thiết thực đã được trao tận tay các em nhỏ, giúp các em có cái Tết ấm áp và đủ đầy hơn.

Những đóng góp này vừa tiếp thêm động lực cho các em vượt qua khó khăn, vừa khẳng định một lần nữa tinh thần “Kết nối - Giao lưu - Lan tỏa” của Đam San Open Cup: Một giải đấu mà tinh thần thể thao luôn song hành cùng trách nhiệm cộng đồng, biến sân cỏ thành nơi lan tỏa yêu thương và sẻ chia.

Thông tin liên hệ truyền thông và tài trợ

Ban Tổ Chức Đam San Open Cup 2025

Website: www.pttgroup.asia

Email: contact@pttgroup.asia

Hotline: 0379692645 (Mr. Kiên)

