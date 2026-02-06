Vụ cán bộ CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Thái Nguyên: Clip 'mở đường' của Trung tá Lao Hoàng Hải gây sốt mạng

Sau khi Trung tá CSGT Lao Hoàng Hải qua đời trong lúc làm nhiệm vụ, đoạn clip ghi lại hình ảnh anh cùng đồng đội sử dụng xe chuyên dụng mở đường, dẫn xe chở người bệnh đi cấp cứu trước đó bất ngờ được chia sẻ mạnh trên mạng xã hội.

Clip Trung tá Hải cùng đồng đội sử dụng xe chuyên dụng dẫn đường cho xe chở người bệnh đi cấp cứu vào tháng 8/2025. (Nguồn: Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên)

Sau khi Trung tá Lao Hoàng Hải, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ vào trưa 4/2, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền mạnh đoạn clip ghi lại hình ảnh anh cùng đồng đội sử dụng xe chuyên dụng mở đường, dẫn xe chở người bệnh nguy kịch đi cấp cứu vào tháng 8/2025. Những hình ảnh này khiến nhiều người xúc động.

Trung tá Lao Hoàng Hải trong một buổi tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên năm 2025. Ảnh: Công an Thái Nguyên

Đoạn clip được ghi lại vào chiều 4/8/2025, khi Tổ công tác do Trung tá Lao Hoàng Hải làm tổ trưởng, cùng các đồng chí Ngô Việt Đức và Nông Văn Điệp đang trên đường trở về đơn vị sau ca tuần tra, kiểm soát giao thông. Đến khu vực ngã tư đảo tròn Chùa Hang, phường Linh Sơn, Tổ công tác nhận được đề nghị khẩn cấp từ một người lái xe xin hỗ trợ đưa bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch đến bệnh viện cấp cứu.

Trung tá Hải cùng đồng đội lập tức bật đèn tín hiệu, còi ưu tiên và tổ chức dẫn đường cho xe chở bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Trong điều kiện giao thông đông đúc, phức tạp, Tổ công tác đã xử lý linh hoạt, điều tiết hiệu quả, bảo đảm phương tiện di chuyển nhanh chóng, giúp người bệnh được cấp cứu kịp thời.

Trong những đợt thiên tai, mưa lũ, Trung tá Lao Hoàng Hải cũng là một trong những cán bộ không quản ngại hiểm nguy, sẵn sàng lao vào dòng nước lũ để cứu người, cứu tài sản.

Giai đoạn mưa lớn, ngập lụt trên địa bàn tỉnh, Trung tá Lao Hoàng Hải - người điều khiển xuồng, ca nô thành thạo – thường xuyên được huy động tham gia cứu nạn, cứu hộ. Có những ngày, anh cùng đồng đội dầm mưa nhiều tiếng đồng hồ, điều khiển xuồng máy vượt qua những khu vực nước sâu, chảy xiết để đưa người dân đến nơi an toàn.

"Cháu Hải còn trẻ, nhiều việc còn dang dở"

Như VietNamNet đã đưa tin, bi kịch xảy ra vào trưa 4/2. Thời điểm này, Trung tá Lao Hoàng Hải cùng đồng đội đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại Km 143+350, Quốc lộ 1B, thuộc tổ dân phố Đồng Xe, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên thì bất ngờ bị xe tải lao vào. Vụ tai nạn khiến Trung tá Lao Hoàng Hải hy sinh và một người dân bị thương.

Gia đình ông Đỗ Danh Hoan, trú tại tổ 77, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự hy sinh đột ngột của người hàng xóm gắn bó nhiều năm này.

Ông Hoan cho biết, từ khi còn nhỏ, Trung tá Lao Hoàng Hải đã là người hiền lành, lễ phép, được mọi người xung quanh quý mến. “Ai cũng bảo cháu Hải hiền như cục đất. Nghe tin cháu bị tai nạn, qua đời, chúng tôi thương xót lắm. Cháu còn trẻ, còn nhiều việc dang dở…”, ông Hoan nghẹn ngào nói.

Ông Đỗ Danh Hoan (áo đen), ông Nguyễn Thái Dương (áo xanh) cùng gia đình xem lại clip Trung tá Lao Hoàng Hải và đồng đội dẫn đường cho xe chở bệnh nhân đi cấp cứu.

Ông Nguyễn Thái Dương, Tổ trưởng tổ dân phố 77, phường Phan Đình Phùng cho biết, gia đình anh Hải luôn có trách nhiệm với cộng đồng. Trung tá Hải tích cực tham gia các hoạt động của tổ dân phố, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. Trong đời sống thường ngày, Trung tá Lao Hoàng Hải luôn là người chan hòa, thân thiện.

Sự ra đi đột ngột của anh đã để lại nỗi đau, sự bàng hoàng cho gia đình, đồng đội và người dân địa phương.

Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên thắp hương tiễn biệt Trung tá Lao Hoàng Hải.

Nhận xét về người cán bộ cấp dưới, Thiếu tá Hoàng Phùng Hạnh, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Trung tá Lao Hoàng Hải là người hòa nhã, giản dị, gần gũi với đồng đội; luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và nỗ lực hoàn thành với tinh thần trách nhiệm cao.

Sau khi sự việc xảy ra, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã thăm hỏi, động viên gia đình Trung tá Lao Hoàng Hải; đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, xử lý nghiêm vụ việc, hỗ trợ gia đình lo hậu sự và đề xuất đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định.