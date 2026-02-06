Báo Tiền Phong và BIDV tri ân thương, bệnh binh tại Ninh Bình và Thanh Hóa

TPO - Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, ngày 5/2, Báo Tiền Phong phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Ninh Bình và Chi nhánh Lam Sơn (Thanh Hóa) tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà tri ân thương binh, bệnh binh đang chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) và Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự chương trình tại Ninh Bình có ông Hoàng Hà, Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Ninh Bình, Chủ tịch Công đoàn cơ sở BIDV Chi nhánh Ninh Bình; ông Đào Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan (Ninh Bình) cùng đại diện cán bộ, nhân viên Trung tâm.

Đại diện Ngân hàng BIDV và Báo Tiền Phong trao quà cho thương, bệnh binh. Ảnh: N.L.

Thay mặt Ban Biên tập Báo Tiền Phong, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên Báo Tiền Phong, cùng cán bộ, phóng viên Báo và đơn vị đồng hành đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc sức khỏe và trao quà tới các thương binh, bệnh binh.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các thương binh, bệnh binh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. “Mỗi dịp đến thăm các trung tâm điều dưỡng người có công, chúng tôi, những người làm báo, những người trẻ hôm nay, luôn mang trong mình cảm xúc đặc biệt của sự kính trọng và biết ơn. Mỗi bác là một chứng nhân sống của lịch sử, là minh chứng bằng xương máu cho độc lập, tự do và những mùa xuân hòa bình của đất nước”, đại diện Báo Tiền Phong chia sẻ.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh phát biểu tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan (Ninh Bình). Ảnh: N.L

Theo nhà báo Phạm Tuấn Anh, năm 2025 là một năm nhiều khó khăn, thách thức khi kinh tế, xã hội trong nước và thế giới có nhiều biến động, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương. Trong bối cảnh đó, bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo Tiền Phong luôn xác định rõ trách nhiệm xã hội của một cơ quan báo chí cách mạng, chủ động kết nối, huy động nguồn lực để sẻ chia với cộng đồng, đặc biệt là người có công với cách mạng.

Trong năm qua, tổng nguồn lực cho các hoạt động xã hội, thiện nguyện do Báo Tiền Phong huy động và triển khai đạt trên 12 tỷ đồng, được phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, tập trung vào các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai và các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hoạt động chăm lo Tết cho người có công luôn được Báo duy trì thường xuyên, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Đại diện Ngân hàng BIDV Chi nhánh Lam Sơn (Thanh Hóa) và Báo Tiền Phong trao quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: N.L

Những phần quà được trao dịp này tuy giá trị vật chất không lớn, song chứa đựng tình cảm, sự tri ân sâu sắc của tập thể Báo Tiền Phong, Ngân hàng BIDV và các nhà hảo tâm, với mong muốn góp phần mang đến cho các thương binh, bệnh binh một cái Tết ấm áp, đủ đầy và trọn vẹn nghĩa tình.

Tại Thanh Hóa, đại diện BIDV Lam Sơn, bà Lê Thị Tuyết, Phó Giám đốc chi nhánh gửi lời chúc sức khỏe tới các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm, đồng thời khẳng định BIDV sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người có công.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh ân cần thăm hỏi, động viên các thương, bệnh binh. Ảnh: N.L.

Bà Cao Thị Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị theo Quyết định số 4131/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh.

Hiện Trung tâm đang trực tiếp quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 219 đối tượng, trong đó có nhiều thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 81% và người bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời tổ chức điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho hàng nghìn lượt người có công và thân nhân mỗi năm.

Lãnh đạo Trung tâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia đầy trách nhiệm và nghĩa tình của Báo Tiền Phong và Ngân hàng BIDV, khẳng định đây là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp các thương binh, bệnh binh yên tâm điều dưỡng, đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Đại diện Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Hóa và Báo Tiền Phong tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: N.L

Nhân dịp xuân mới Bính Ngọ 2026, đoàn công tác kính chúc các thương binh, bệnh binh sức khỏe, tinh thần lạc quan; chúc tập thể cán bộ, nhân viên các trung tâm điều dưỡng tiếp tục vững vàng, tận tâm trong hành trình chăm sóc người có công với cách mạng.