Báo Tiền Phong và nhà tài trợ trao tặng 3 căn nhà ‘Đại Đoàn kết’cho hộ dân khó khăn ở Tây Ninh

TPO - Sau một tháng khẩn trương thi công, ba căn nhà “Đại Đoàn kết” cho các hộ dân đặc biệt khó khăn ở xã Mỹ Lệ và Mỹ Lộc (tỉnh Tây Ninh) đã hoàn thành. Công trình do Ban Tổ chức Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ nhất năm 2025 phối hợp cùng các nhà tài trợ thực hiện, góp phần mang lại chỗ ở kiên cố, an toàn hơn cho người dân.

Chiều 30/9, tại tỉnh Tây Ninh, Ban Tổ chức Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ nhất năm 2025 phối hợp cùng các nhà tài trợ và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ bàn giao nhà “Đại Đoàn kết” cho 3 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Mỹ Lệ và Mỹ Lộc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ trao tặng nhà "Đại Đoàn kết" cho hộ bà Trần Thị Cẩm Hường ( xã Mỹ Lệ). Ảnh: Hữu Huy

Tham dự Lễ bàn giao có bà Nguyễn Thị Kim Cương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Lệ; bà Trương Thị Phượng Quyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Lộc; nhà báo Trần Ngọc Lâm - Phó Trưởng Ban đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM; bà Đặng Ngọc Thảo Vy – Tổng Giám đốc công ty HST; ông Trần Minh Tâm - Giám đốc Chi nhánh ngân hàng Sacombank Long An; ông Nguyễn Trung Kiên – đại diện Ban giám đốc sân golf Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, còn có sự tham gia của đại diện các đơn vị đồng hành cùng Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ nhất năm 2025.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã bàn giao căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ bà Trần Thị Cẩm Hường (ấp 3, xã Mỹ Lệ). Nhiều năm qua, bà Hường - người phụ nữ mưu sinh bằng nghề dệt chiếu và làm thuê lặt vặt trong xóm phải một mình nuôi hai con nhỏ trong căn nhà lá tạm bợ dựng nhờ trên đất mẹ đẻ.

Ba mẹ con bà Hường bên căn nhà lá tạm bợ trước đây. Ảnh: PV

“Để dành đủ tiền xây một mái ấm tử tế cho các con là điều nằm ngoài khả năng của tôi. Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành tới Ban Tổ chức Giải "Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải" đã xét duyệt và hỗ trợ để gia đình tôi có kinh phí xây nhà” – bà Hường nghẹn ngào bày tỏ.

Cùng với gia đình bà Hường, hai hộ dân khó khăn khác ở xã Mỹ Lộc cũng được hỗ trợ xây dựng nhà mới kiên cố, đó là gia đình ông Bùi Thành Công (ấp Thuận Nam) và gia đình bà Nguyễn Thị Mai (ấp Thuận Tây 2). Cả ba căn nhà đều do Ban tổ chức Giải Tiền Phong Golf Championship – Non sông một dải 2025 cùng các nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí xây dựng, mang đến mái ấm vững chãi cho những hộ dân vốn nhiều năm sống trong cảnh thiếu thốn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ bàn giao nhà "Đại Đoàn kết" cho gia đình ông Bùi Thành Công (ấp Thuận Nam, xã Mỹ Lộc). Ảnh: Hữu Huy

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Trần Ngọc Lâm – Phó trưởng Ban đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM - thành viên thường trực tổ chức giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải - cho biết, giải không chỉ là hoạt động thể thao mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. “Ngay từ khi tổ chức giải, chúng tôi đã xác định mục tiêu cao cả là gây quỹ chăm lo cho cựu chiến binh Chiến dịch Hồ Chí Minh, các cựu chiến binh Biệt động Sài Gòn và những hộ dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Chính từ ý tưởng ấy, sau quá trình khảo sát tại Tây Ninh, chúng tôi quyết định hỗ trợ xây dựng ba căn nhà để giúp bà con có mái ấm vững chãi hơn”, ông Lâm chia sẻ.

Theo ông Lâm, chương trình có được sự đồng hành, hỗ trợ của nhiều đơn vị như Tập đoàn Hùng Hậu, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), cùng sự chung sức của những nhà tài trợ khác. “Hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy những ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ, chúng tôi rất xúc động. Đây không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là niềm tin để bà con vươn lên trong cuộc sống”, ông nói thêm.

Đại diện Ban tổ chức và nhà tài trợ trao nhà "Đại Đoàn kết" và gửi tặng quà cho gia đình bà Nguyễn Thị Mai (ấp Thuận Tây 2, xã Mỹ Lộc). Ảnh: Hữu Huy

Bà Đặng Ngọc Thảo Vy – Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HST ( Công ty HST), cho biết kinh phí xây dựng các căn nhà được trích từ nguồn quỹ của Giải Tiền Phong Golf Championship – Non sông một dải 2025. “Ngay từ khi khởi động, giải đấu đã hướng đến tinh thần vì cộng đồng, mang lại những giá trị xã hội tốt đẹp. Hôm nay, được chung vui cùng gia đình các hộ dân, chúng tôi mong rằng sau khi có mái ấm mới, bà con sẽ an cư lạc nghiệp, sớm vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế, chăm lo cho gia đình”, bà Vy chia sẻ.

Đại diện Công ty HST cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo địa phương, báo Tiền Phong, Tập đoàn Hùng Hậu, Sacombank cùng các nhà tài trợ đã đồng hành để giải đấu thành công và mang lại những công trình thiết thực cho người dân. “Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều căn nhà tình thương được xây dựng, giúp các gia đình vươn lên trong cuộc sống”, bà Vy nói.

Bà Nguyễn Thị Kim Cương - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử của các đơn vị đồng hành. “Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa, góp phần sẻ chia khó khăn với người dân nghèo, giúp họ có mái ấm ổn định để vươn lên trong cuộc sống. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Tiền Phong, các nhà tài trợ và những cá nhân đã làm cầu nối, đồng hành cùng xã trong công tác an sinh xã hội”, bà Cương nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Kim Cương - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hữu Huy

Theo bà Cương, địa phương vẫn còn nhiều hộ nghèo, thiếu nhà ở kiên cố. Thời gian qua, ngoài nguồn hỗ trợ từ chính quyền, xã đã tích cực vận động mạnh thường quân tham gia xây dựng “nhà tình thương”, “nhà tình nghĩa”. “Chúng tôi tin rằng sự chung tay này sẽ góp phần giúp xã thực hiện tốt mục tiêu xóa nhà tạm bợ, giảm nghèo bền vững, hướng tới năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo trên địa bàn”, bà nói thêm.

Bà Trương Thị Phượng Quyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian qua, báo Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng địa phương xây dựng nhiều căn nhà “Đại Đoàn kết”, góp phần giúp các hộ khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, đồng thời hỗ trợ địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Bà Trương Thị Phượng Quyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hữu Huy

“Tôi mong rằng mối quan hệ gắn bó giữa Báo Tiền Phong, các nhà tài trợ và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục được duy trì, để ngày càng có nhiều hộ dân được trao tặng mái ấm, nhiều trẻ em được hỗ trợ học tập, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng”, bà Quyên nhấn mạnh.

Đại diện địa phương cũng gửi lời chúc mừng đến các gia đình được trao tặng nhà đợt này, mong rằng căn nhà mới sẽ là động lực để các gia đình ổn định cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, nuôi dạy con cái trưởng thành, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước và quy định của địa phương.