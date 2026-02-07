Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công an cảnh báo về tình trạng lừa đảo đổi tiền lẻ, tiền mới qua mạng dịp Tết

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ đoạn phổ biến là yêu cầu chuyển khoản đặt cọc hoặc thanh toán trước, khi nhận tiền đối tượng chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc kéo dài thời gian giao dịch rồi chiếm đoạt. Một số trường hợp, đối tượng giao tiền giả, giao thiếu số lượng so với thỏa thuận.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, thời gian qua, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện tài khoản, nhóm mua, bán rao đổi tiền mới, tiền lẻ số lượng lớn, đổi nhanh, giao tận nơi. Tuy nhiên, phần lớn các giao dịch này không qua kênh hợp pháp, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân.

img-7857.jpg
Gần Tết, nhiều tài khoản mạng xã hội rao đổi tiền lẻ, tiền mới.

Thủ đoạn phổ biến các đối tượng sử dụng là yêu cầu chuyển khoản đặt cọc hoặc thanh toán trước. Sau khi nhận tiền, đối tượng chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc kéo dài thời gian giao dịch rồi chiếm đoạt. Một số trường hợp khác, đối tượng giao tiền giả, giao thiếu số lượng so với thỏa thuận; khi bị phát hiện thì nhanh chóng rời đi hoặc viện lý do “nhầm lẫn”, “do bên trung gian”. Ngoài ra, nhiều đối tượng còn thu phí đổi tiền với mức cao bất thường, ban đầu quảng cáo phí thấp để “dụ” khách, sau đó phát sinh nhiều khoản phụ phí.

Đáng chú ý, các đối tượng thường sử dụng tài khoản ảo, mạo danh cá nhân, tổ chức uy tín, thậm chí dùng tên gọi, hình ảnh dễ gây nhầm lẫn với ngân hàng, tổ chức tài chính để tạo sự tin tưởng cho người đổi tiền. Việc giao dịch hoàn toàn qua mạng, không hợp đồng, không địa chỉ rõ ràng khiến người dân khi bị lừa, rất khó thu hồi tài sản.

Công an Vĩnh Long khuyến cáo, hành vi đổi tiền trái phép, lưu hành tiền giả gây thiệt hại trực tiếp cho người dân, ảnh hưởng công tác quản lý Nhà nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự. Người dân nếu vô tình sử dụng tiền giả còn có thể đối mặt với rủi ro pháp lý.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin, không giao dịch đổi tiền mới, tiền lẻ trên mạng xã hội hoặc qua các kênh không rõ nguồn gốc; không chuyển khoản đặt cọc, không thanh toán trước cho tài khoản cá nhân; không tiếp tay cho hoạt động đổi tiền trái phép. Khi người dân phát hiện tài khoản, hội nhóm, cá nhân có dấu hiệu lừa đảo, cần thông báo ngay cho cơ quan công an.

Cảnh Kỳ
#đổi tiền #tiền giả #lừa đảo #ngân hàng #tội phạm #cảnh báo #Tết #tiền lẻ #Công an

