Phát hiện tiền giả ở biên giới Cao Bằng

TPO - Lợi dụng đường biên dài rộng, khuất nẻo, một số đối tượng người bên kia biên giới sang các chợ giáp biên ở tỉnh Cao Bằng mua hàng hóa bằng những tờ tiền Việt Nam mệnh giá cao được làm giả một cách tinh vi.

Ngày 5/11, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh vừa tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định tiền của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, tỉnh Cao bằng yêu cầu giám định hơn 50 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 200.000 đồng do người dân đem đến giao nộp vì nghi ngờ là tiền giả.

Qua công tác nắm tình hình, số tiền trên chủ yếu do người nước ngoài đem đến giao dịch tại các cửa hàng, khách sạn, quán karaoke… gần khu vực biên giới.

Cách phân biệt tiền thật, tiền giả

Qua giám định, so sánh các chi tiết bảo an của tiền thật theo quy chuẩn, dùng thiết bị chuyên dụng để kiểm tra tính phát quang, hình ẩn, viền, mực, kích thước, tần suất phát hiện. Tiền giả không phát quang mệnh giá và số seri dưới ánh sáng cực tím UV; hình định vị hai mặt trên tiền giả in lệch, không khớp khít; mệnh giá trên tiền giả in lệch, nhìn được bằng mắt thường. Kết quả cho thấy toàn bộ tiền gửi giám định là tiền giả, một số tờ tiền có số seri giống nhau.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, thủ đoạn của các đối tượng thường là trà trộn tiền giả vào các giao dịch mua bán nhỏ lẻ, lợi dụng sự thiếu cảnh giác của người dân, giao dịch lúc trời tối, ánh sáng yếu và trả tiền thật nhanh để tiêu thụ tiền giả trót lọt. Lực lượng chức năng cảnh báo, người dân và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực biên giới, tuyệt đối cảnh giác với tiền giả, đặc biệt là các mệnh giá lớn từ 100.000 đồng trở lên. Khi giao dịch, cần kiểm tra kỹ lưỡng các yếu tố bảo an của tiền polymer theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, tránh giao dịch tiền bạc trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc khi đang bị phân tán sự chú ý, vì đây là thời điểm các đối tượng dễ trà trộn tiền giả. Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ tiền giả, cần báo cáo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.