Hà Nội: Giải quyết tình trạng sữa giả, thuốc giả, kém chất lượng

TPO - Cử tri đề nghị TP Hà Nội xử lý dứt điểm tình trạng sữa giả, thuốc giả, kém chất lượng rất nhiều, đặc biệt, thực phẩm chức năng bán trong các cửa hàng thuốc nhưng không có hóa đơn, không niêm yết giá.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến xử lý sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng kém chất lượng bán tại các nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân.

Trước đó, tại hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu số 29 vào tháng 6/2025, cử tri phản ánh tình trạng sữa giả, thuốc giả, kém chất lượng. Đặc biệt là các thực phẩm chức năng bày bán tại nhà thuốc tư nhân thường không có hóa đơn. Khách hàng vào mua thuốc thì chỉ biết họ tính bao nhiêu tiền thì trả bấy nhiêu, không có niêm yết giá thuốc công khai.

Tình trạng này diễn ra rất lâu nhưng không có cơ quan nào quản lý. Cử tri đề nghị UBND thành phố chỉ đạo có hướng giải quyết vấn đề này để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe cho nhân dân.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở y dược tư nhân (ảnh minh họa)

Về nội dung này, UBND TP Hà Nội cho biết, hàng năm đều có kế hoạch tăng cường kiểm tra, tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm; kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với hoạt động kinh doanh thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra đã phát hiện và xử lý nhiều cơ sở vi phạm với các hình thức phạt tiền, thu hồi giấy phép hoạt động, hoặc chuyển sang cơ quan công an để điều tra xử lý.

Đối với việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, UBND TP Hà Nội cho rằng, đây là trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh. Việc yêu cầu xuất hoá đơn chứng từ cho người mua hàng là quyền lợi chính đáng của khách hàng và công dân có quyền yêu cầu các cơ sở phải thực hiện nghiêm túc.

Khi phát hiện các vi phạm của cơ sở kinh doanh thuốc, người dân có thể phản ánh trực tiếp tới các cơ quan chức năng như: UBND xã, phường, Sở Y tế, Sở Công thương hoặc hệ thống iHanoi.

Các cơ sở vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định như: phạt tiền, tước giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề hoặc thu hồi giấy phép hoạt động. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật đều được chuyển cho cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý. Kết quả xử lý vi phạm đã được đăng tải công khai trên các trang thông tin của Sở Y tế, Sở Công thương và trên hệ thống iHanoi để nhân dân biết, giám sát.

Trong thời gian tới, UBND Thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc thuốc, thực phẩm chức năng, đồng thời phát huy vai trò giám sát của nhân dân nhằm kiên quyết ngăn chặn, xử lý tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ năm 2021 đến 30/6/2024, Sở đã kiểm tra, thanh tra 1.115 lượt cơ sở. Kết quả, đã tước 61 chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động; xử lý vi phạm hành chính 691 cơ sở, tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng.

Ngoài ra, các quận, huyện, thị xã (cũ) đã thanh tra 23.737 lượt cơ sở. Trong đó, xử lý vi phạm hành chính đối với 1.366 trường hợp với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng, đóng cửa 324 cơ sở.

Các lỗi vi phạm gồm: Hành nghề quá phạm vi chuyên môn được phê duyệt; hành nghề khi chưa được cấp giấy phép hoạt động; không bảo đảm điều kiện nhân sự; bán thuốc, kê đơn không có đơn, không mở sổ hoặc không sử dụng máy tính để quản lý nhập, xuất, tồn trữ, theo dõi số lô, hạn dùng, nguồn gốc của thuốc...