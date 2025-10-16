Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bắt đối tượng giả danh khám bệnh miễn phí để bán 'thuốc đặc trị' giá cao

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ tháng 1/2025, Phùng Thị Thu Hiền đã nảy sinh ý định tổ chức các buổi khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại xã miền núi ở Nghệ An nhằm bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giá cao để kiếm lời.

Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phùng Thị Thu Hiền (SN 1988, trú phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội) về tội Lừa dối khách hàng.

images2048011-1i8a0158.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phùng Thị Thu Hiền

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một nhóm người mặc áo blouse trắng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc lợi dụng khám, tư vấn sức khỏe miễn phí để bán thực phẩm chức năng giá cao cho người dân nghèo ở các xã miền núi Nghệ An.

Điều tra cho thấy, Phùng Thị Thu Hiền là đối tượng cầm đầu. Từ tháng 1/2025, Hiền nảy sinh ý định tổ chức các buổi khám, tư vấn sức khỏe miễn phí tại xã miền núi ở Nghệ An nhằm bán sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe để kiếm lời.

Để hợp thức hóa hoạt động, Hiền soạn thảo “Kế hoạch tổ chức tư vấn, khảo sát sức khỏe miễn phí, phối hợp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống các bệnh không lây nhiễm”, trong đó nêu nội dung khám, tư vấn miễn phí, giới thiệu sản phẩm... và đề nghị UBND các xã xác nhận vào kế hoạch.

Từ đó, Hiền cùng đồng bọn giả danh đoàn công tác y tế của Trung ương và tỉnh đến các xã, thôn bản để thực hiện việc khám, tư vấn và bán sản phẩm trái quy định.

images2048013-1i8a0165.jpg
Đối tượng Phùng Thị Thu Hiền (giữa)

Để tạo vỏ bọc hoàn hảo, Hiền mua cân điện tử, máy chiếu, giường xếp, thuê máy siêu âm xách tay và thuê nhóm người không có chứng chỉ hành nghề y, dược nhưng giả danh bác sĩ, kỹ thuật viên.

Tại các buổi tổ chức, nhóm đối tượng thuyết trình bằng máy chiếu về các bệnh xương khớp, gan, tuyến giáp..., sau đó tiến hành đo chiều cao, cân nặng, siêu âm, lập phiếu khám và chẩn đoán hàng loạt người dân mắc bệnh. Để người dân tin tưởng hơn nữa, khi khám bệnh nhóm đối tượng mặc áo blouse trắng.

Tiếp đó, Hiền và đồng bọn giới thiệu “thuốc đặc trị” (thực chất chỉ là thực phẩm chức năng) với lời quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng như có thể chữa khỏi các bệnh xương khớp, gan nhiễm mỡ, u tuyến giáp... Để lôi kéo người dân mua sản phẩm, nhóm này tung ra chiêu “chương trình khuyến mãi giảm 50%”, song thực chất, giá giảm vẫn cao gấp nhiều lần giá nhập.

images2048014-hai-thuc-pham-chuc-nang-nhom-nguoi-mac-ao-blouse.jpg
Hai trong số thực phẩm chức năng mà nhóm của Hiền thổi phồng công dụng thành “thuốc đặc trị” bán với giá cao

Khi bị dư luận phản ánh, Phùng Thị Thu Hiền đã vội dừng hoạt động và chỉ đạo các đối tượng rút khỏi địa bàn. Tuy nhiên, trên đường từ huyện Kỳ Sơn cũ trở về, Hiền và các đối tượng đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An mời về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra, Công an đã thu giữ hơn 1.500 hộp thực phẩm chức năng mà Hiền đã rao bán cho người dân, đồng thời làm rõ gần 1.000 bị hại tại nhiều địa phương miền núi Nghệ An.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Thu Hiền
