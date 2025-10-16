Tuyên án 33 bị cáo lừa đảo bằng kịch bản “việc nhẹ, lương cao”

TPO - Chỉ từ tháng 4/2023 đến tháng 1/2024, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt của 5 bị hại với tổng số tiền hơn 14,1 tỷ đồng.

Chiều 15/10, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án Phan Văn Phượng (SN 1991, trú xã Yên Thành, Nghệ An) - kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo mức án chung thân và 32 đồng phạm các mức án nặng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, cuối năm 2022, Phan Văn Phượng, người có nhiều năm sống tại Campuchia, cấu kết với một người Đài Loan (Trung Quốc) tên “A Minh” thành lập công ty chuyên lừa đảo người Việt Nam. Phượng nhập cảnh về Việt Nam và trực tiếp tuyển mộ hàng chục người, chủ yếu là người thân, bạn bè ở các huyện cũ Yên Thành, Thanh Chương, Con Cuông (Nghệ An).

Các bị cáo tại phiên tòa

Với kịch bản “việc nhẹ, lương cao”, được bao toàn bộ chi phí ban đầu, nhiều người sập bẫy và được đưa sang Campuchia để làm việc trong một đường dây tội phạm có tổ chức chặt chẽ.

Tại Campuchia, các nhân viên được Phượng quản lý và huấn luyện theo một kịch bản lừa đảo tinh vi, được phân chia thành 3 nhóm (D1, D2, D3) với nhiệm vụ rõ ràng.

Cụ thể, D1 sẽ gọi điện thoại cho người dân theo danh sách được cung cấp, giả danh là công an phường/xã. Họ thông báo nạn nhân đang có một khoản nợ thẻ tín dụng hàng chục triệu đồng tại một ngân hàng. Khi nạn nhân hoang mang, D1 sẽ “giúp đỡ” bằng cách kết nối đến “cơ quan công an cấp cao hơn”.

Sau đó, D2 tự xưng là cán bộ công an hình sự Hà Nội, cáo buộc nạn nhân có liên quan đến các đường dây ma túy, rửa tiền xuyên quốc gia. Để tạo lòng tin, nhóm này sử dụng nhiều thủ đoạn như gọi video qua zalo (với hình ảnh người mặc sắc phục công an), gửi các lệnh bắt giam, lệnh niêm phong tài sản giả mạo.

Quang cảnh phiên tòa

Khi nạn nhân hoảng loạn và tin tưởng hoàn toàn, cuộc gọi được chuyển đến D3, do những kẻ cầm đầu như Phượng đảm nhiệm, đóng vai kiểm sát viên, thanh tra. Nhóm này sẽ yêu cầu nạn nhân phải chứng minh sự trong sạch bằng cách chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản do chúng cung cấp, hoặc lừa lấy thông tin đăng nhập và mã OTP để chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, chỉ từ tháng 4/2023 đến tháng 1/2024, bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của 5 bị hại với tổng số tiền hơn 14,1 tỷ đồng.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Phan Văn Phượng án chung thân. 32 đồng phạm khác trong đường dây nhận mức án từ 7 đến 16 năm tù.