Tuyên án nhóm bị cáo liên quan vụ 'Thuận đầu vàng' bắn chết người rồi tự tử

TPO - Sau 3 ngày nghị án, ngày 30/9, TAND tỉnh An Giang tuyên án đối với 3 bị cáo trong vụ nổ súng làm một người chết tại phường Tô Châu, TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (nay là phường Tô Châu, tỉnh An Giang) xảy ra ngày 19/6/2022, từng gây chấn động dư luận.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Thành Thuận (SN 2000, ngụ phường Tô Châu, tỉnh An Giang) 3 năm 3 tháng 1 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm”. Do thời gian tạm giam bằng với mức án, Thuận được trả tự do ngay tại tòa. Trước đó, Viện KSND tỉnh An Giang từng đề nghị phạt bị cáo Thuận từ 12- 14 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Võ Minh Thành (SN 1999, ngụ TP.HCM) bị tuyên tổng hình phạt 3 năm tù về tội “Che giấu tội phạm” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Trước đó Thành từng bị tuyên 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”, vì vậy tổng mức án đối với bị cáo là 8 năm tù.

Bị cáo Trần Ngọc Thảo (SN 2001, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”.

Ba bị cáo Trần Ngọc Thảo, Võ Minh Thành và Phan Thành Thuận tại toà.

Theo cáo trạng, tối 18/6/2022, nhóm của Trần Thanh Thuận (còn gọi “Thuận đầu vàng”) có Phan Thành Thuận, Võ Minh Thành, Trần Ngọc Thảo và Lê Thị Ánh Ngân uống rượu tại một quán nhậu ở Hà Tiên. Khi ra về, nhóm này gặp nhóm của Dương Ngọc Trác, Đỗ Đặng Bằng, Trương Thị Ngọc Mai, Lê Hoàng Ngọc Trinh, Ngô Nhựt Trường và xảy ra tranh cãi.

Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, Võ Minh Thành dùng nón bảo hiểm đánh Trác và Bằng, còn Thuận đầu vàng rút súng bắn chỉ thiên để thị uy.

Sau đó, nhóm Trác đuổi theo đến trước nhà của Phan Thành Thuận. Mặc dù Bằng xác nhận Phan Thành Thuận không tham gia đánh nhau, Trác vẫn chửi bới, thách thức.



Sợ bị tấn công, Phan Thành Thuận gọi điện cho Thuận đầu vàng đến “giải vây”.

Khi có mặt, Thuận đầu vàng cầm súng tiến về phía nhóm Trác, bắn thẳng vào Ngô Nhựt Trường khiến nạn nhân bị thương, rồi tiếp tục bắn vào đầu Đỗ Đặng Bằng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thuận còn lấy chiếc xe máy của Trác đem giao cho Thành bán được 10 triệu đồng.

Trong thời gian tạm giam, Trần Thanh Thuận (Thuận đầu vàng) đã tự tử.

Riêng Lê Thị Ánh Ngân (SN 1994, ngụ tỉnh Cà Mau) đã bỏ trốn và đang bị truy nã.