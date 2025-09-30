Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Tuyên án nhóm bị cáo liên quan vụ 'Thuận đầu vàng' bắn chết người rồi tự tử

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau 3 ngày nghị án, ngày 30/9, TAND tỉnh An Giang tuyên án đối với 3 bị cáo trong vụ nổ súng làm một người chết tại phường Tô Châu, TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (nay là phường Tô Châu, tỉnh An Giang) xảy ra ngày 19/6/2022, từng gây chấn động dư luận.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Thành Thuận (SN 2000, ngụ phường Tô Châu, tỉnh An Giang) 3 năm 3 tháng 1 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm”. Do thời gian tạm giam bằng với mức án, Thuận được trả tự do ngay tại tòa. Trước đó, Viện KSND tỉnh An Giang từng đề nghị phạt bị cáo Thuận từ 12- 14 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Võ Minh Thành (SN 1999, ngụ TP.HCM) bị tuyên tổng hình phạt 3 năm tù về tội “Che giấu tội phạm” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Trước đó Thành từng bị tuyên 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”, vì vậy tổng mức án đối với bị cáo là 8 năm tù.

Bị cáo Trần Ngọc Thảo (SN 2001, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”.

picture1.jpg
Ba bị cáo Trần Ngọc Thảo, Võ Minh Thành và Phan Thành Thuận tại toà.

Theo cáo trạng, tối 18/6/2022, nhóm của Trần Thanh Thuận (còn gọi “Thuận đầu vàng”) có Phan Thành Thuận, Võ Minh Thành, Trần Ngọc Thảo và Lê Thị Ánh Ngân uống rượu tại một quán nhậu ở Hà Tiên. Khi ra về, nhóm này gặp nhóm của Dương Ngọc Trác, Đỗ Đặng Bằng, Trương Thị Ngọc Mai, Lê Hoàng Ngọc Trinh, Ngô Nhựt Trường và xảy ra tranh cãi.

Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, Võ Minh Thành dùng nón bảo hiểm đánh Trác và Bằng, còn Thuận đầu vàng rút súng bắn chỉ thiên để thị uy.

Sau đó, nhóm Trác đuổi theo đến trước nhà của Phan Thành Thuận. Mặc dù Bằng xác nhận Phan Thành Thuận không tham gia đánh nhau, Trác vẫn chửi bới, thách thức.

Sợ bị tấn công, Phan Thành Thuận gọi điện cho Thuận đầu vàng đến “giải vây”.

Khi có mặt, Thuận đầu vàng cầm súng tiến về phía nhóm Trác, bắn thẳng vào Ngô Nhựt Trường khiến nạn nhân bị thương, rồi tiếp tục bắn vào đầu Đỗ Đặng Bằng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Thuận còn lấy chiếc xe máy của Trác đem giao cho Thành bán được 10 triệu đồng.

Trong thời gian tạm giam, Trần Thanh Thuận (Thuận đầu vàng) đã tự tử.

Riêng Lê Thị Ánh Ngân (SN 1994, ngụ tỉnh Cà Mau) đã bỏ trốn và đang bị truy nã.

Nhật Huy
#An Giang #nổ súng #giết người #TAND

Xem thêm

Cùng chuyên mục