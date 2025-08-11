Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Ba bộ sẽ giải trình về thực phẩm giả, thuốc giả

Luân Dũng
TPO - Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Công Thương sẽ tham gia phiên giải trình về thực phẩm giả và thuốc giả trong tháng 8 này.

Sáng 11/8, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7/2025.

Ông Bình cho biết, cử tri và nhân dân lo lắng về tình trạng vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học, bếp ăn công nghiệp, cơ sở chế biến nhỏ lẻ.

Ủy ban đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu, tham mưu Chính phủ điều chỉnh, sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm để phù hợp tình hình hiện nay, có chế tài đủ mạnh, xử phạt nghiêm khắc đối với các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình.

Thông tin về việc tổ chức phiên giải trình liên quan đến thực phẩm giả và thuốc giả, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, đến nay, ủy ban đã hoàn thành việc yêu cầu các bộ, ngành và địa phương báo cáo, nghiên cứu quy định pháp luật liên quan, tiến hành khảo sát ở các địa phương, hoàn thành công việc, báo cáo, kịch bản.

“Chúng tôi dự kiến sau phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội này sẽ sắp xếp thời gian với lãnh đạo các bộ liên quan để tiến hành phiên giải trình”, ông Vinh cho hay.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, dự kiến tại phiên giải trình này sẽ có ba bộ trả lời chính là: Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Công Thương, ngoài ra sẽ mời thêm một số bộ, ngành liên quan tham gia.

Trước đó, tại phiên họp tháng 7, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng phản ánh vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm là tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho hay, về vấn đề liên quan hàng giả, hàng kém chất lượng, Thường trực Ủy ban đã thảo luận với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và thống nhất kế hoạch dự kiến tháng 8 sẽ tổ chức phiên giải trình.

Qua đó, đầu tháng 8 sẽ nhận báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, đi khảo sát thực tế. Trong tháng 8 sẽ cùng với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tổ chức phiên giải trình liên quan 2 nhóm chính là thuốc giả và thực phẩm giả.

Phát biểu tại phiên họp khi đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, tập trung vào việc quản lý chặt chẽ và tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị quan tâm vấn đề đảm bảo cung ứng hàng hóa trên thị trường để người dân tin tưởng khi mua sắm tại các siêu thị, cửa hàng, tạo niềm tin trong nhân dân.

Luân Dũng
