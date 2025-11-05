Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lừa đảo thông tin học bổng du học 'Trung Hoa Dân quốc'

Nguyễn Duy Chiến
TPO - Một nhóm lừa đảo lan truyền thông tin kèm “Thông báo dự tuyển” hoặc “Quyết định họp Hội đồng xét chọn” được làm giả rất tinh vi, khiến nhiều sinh viên và phụ huynh tin tưởng đó là văn bản chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cục Hợp tác quốc tế.

Ngày 5/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an xã Quốc Việt vừa tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân trên địa bàn về việc bị các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn mạo danh chương trình tuyển sinh, học bổng và giao lưu sinh viên đi "Trung Hoa Dân Quốc" năm 2026. Các đối tượng này lan truyền thông tin qua email, tin nhắn mạng xã hội, nhóm chat và các trang web giả mạo.

Trong đó, đính kèm "Thông báo dự tuyển" hoặc "Quyết định họp Hội đồng xét chọn" được làm giả rất tinh vi, có tên cơ quan, chữ ký và "dấu đỏ" giả mạo, khiến nhiều sinh viên và phụ huynh tin tưởng đó là văn bản chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cục Hợp tác quốc tế. Qua đó, các đối tượng gửi Email, đường link "đăng ký trực tuyến"; yêu cầu nộp tiền "lệ phí xét duyệt", "phí dịch thuật", "phí làm visa", "phí bảo hiểm" vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản nước ngoài.

Các giấy tờ giả mạo được chế tác rất tinh vi.

Để tạo niềm tin, nhóm lừa đảo gửi phiếu thu, giấy xác nhận trúng tuyển giả, thu thập ảnh chụp CCCD, hộ chiếu, bảng điểm để làm giả hồ sơ; tạo website có giao diện giống trang website của cơ quan nhà nước nhưng với tên miền khác lạ. Một số kẻ còn gọi điện thoại, giả danh cán bộ để gây áp lực yêu cầu nộp tiền gấp. Tin tưởng, nhiều người dân đã sập bẫy, mất nhiều tiền, có người bị chúng chiếm đoạt hàng chục triệu đồng.

Để phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro, Công an tỉnh Lạng Sơn cảnh báo học sinh, sinh viên và gia đình cần lưu ý: Mọi thông tin chính thức về chương trình học bổng, dự tuyển và giao lưu quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cục Hợp tác quốc tế ban hành luôn được công bố trên website chính thức của cơ quan và qua kênh thông tin của trường đại học. Không không cung cấp thông tin cá nhân và giấy tờ tùy thân qua đường link lạ hoặc gửi ảnh chụp qua ứng dụng chat cho người lạ.

Trong trường hợp nghi ngờ là lừa đảo, tuyệt đối không thực hiện chuyển tiền, gửi những thông tin (email, ảnh chụp màn hình, số tài khoản, nội dung tin nhắn) và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

