Rộn ràng 'Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản' ở xã biên giới Đà Nẵng

Hoài Văn
TPO - Đông đảo bà con xã biên giới La Dêê (thành phố Đà Nẵng) hào hứng tham gia các hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026, như thi gói bánh chưng, món ăn truyền thống, trò chơi dân gian… Không khí Tết cổ truyền rộn ràng xã vùng biên, hơn thế hoạt động còn giúp gắn kết tình quân – dân, gắn kết cộng đồng.

Trong ba ngày, từ 7 đến 9/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang phối hợp với UBND xã La Dêê (thành phố Đà Nẵng) tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”năm 2026 thu hút đông đảo bà con tham gia.

Chương trình có sự đồng hành, chung tay của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hướng đến mục tiêu chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng biên trong dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Rộn ràng "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản" ở xã biên giới La Dêê, TP. Đà Nẵng

“Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động như thi dựng lều trại, trưng bày sản vật địa phương; thi gói bánh chưng, chế biến các món ăn truyền thống; tổ chức các trò chơi dân gian và thi đấu thể thao như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, bóng đá, bóng chuyền…

Những hoạt động ý nghĩa đem không khí Tết cổ truyền sớm với bà con, hơn thế góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Điểm nhấn của chương trình là đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc, do cán bộ chiến sĩ biên phòng và bà con nhân dân cùng tham gia biểu diễn. Đêm văn nghệ đã thu hút hàng nghìn lượt người dân đến xem, cổ vũ, tạo nên không khí đoàn kết, phấn khởi trong những ngày đầu xuân mới nơi phên dậu Tổ quốc.

Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực từ chương trình thu hút bà con tham gia.

Chương trình còn kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức Gian hàng “Tết 0 đồng”, hỗ trợ trực tiếp các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân, giúp bà con đón Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Dịp này, Ban tổ chức trao hơn 350 suất quà Tết cho người có uy tín trong cộng đồng, các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; học sinh nghèo vượt khó và các em trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, với tổng trị giá quà tặng và các hoạt động hơn 150 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê chia sẻ, chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” đã trở thành ngày hội truyền thống, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Bộ đội Biên phòng và đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Thượng tá Nguyễn Văn Cường - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang nhấn mạnh, chương trình không chỉ dừng lại ở việc trao quà, hỗ trợ vật chất mà quan trọng hơn là lan tỏa tình cảm, trách nhiệm và niềm tin của lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với nhân dân.

“Thông qua các hoạt động thiết thực, chúng tôi mong muốn bà con cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lực lượng Biên phòng, từ đó thêm gắn bó, đồng hành cùng chúng tôi trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở”- Thượng tá Nguyễn Văn Cường chia sẻ.

Hoài Văn
