Ukraine tiết lộ các vấn đề 'bế tắc' trong những cuộc đàm phán với Nga

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi chưa đạt được tiến triển đáng kể trong việc giải quyết vấn đề lãnh thổ và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Hãng tin Ukrinform dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine một lần nữa khẳng định lập trường của mình về lãnh thổ Donbass.

"Chúng tôi vẫn giữ nguyên lập trường, đó là mô hình công bằng và đáng tin cậy nhất cho một thỏa thuận ngừng bắn vào thời điểm hiện tại", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề cập đến đề xuất của Mỹ về việc thành lập một khu kinh tế tự do như một phương án thỏa hiệp. Tuy nhiên, ông cho biết cả Kiev và Moscow đều không ủng hộ ý tưởng này.

"Nga muốn chúng tôi rút quân khỏi tỉnh Donetsk, trong khi lập trường của chúng tôi là giữ nguyên vị trí hiện tại. Phía Mỹ coi đây là một giải pháp dung hòa. Chúng tôi ghi nhận hai bên đã thảo luận về đề xuất này", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Volodymyr Zelensky và các thành viên phái đoàn đàm phán Ukraine.

Liên quan đến việc vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Tổng thống Zelensky cho biết hai bên chưa đạt được tiến triển đáng kể nào. Ông nói rằng vấn đề này cần được giải quyết như một phần của gói giải pháp rộng hơn, bao gồm cả việc xây dựng lại nhà máy thủy điện Kakhovka.

"Chưa có sự đồng thuận nào về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Tất cả các bên đều hiểu vấn đề này cần được giải quyết song song với việc xây dựng lại đập, việc sử dụng nước và toàn bộ hệ sinh thái của khu vực đó", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky tái khẳng định các vấn đề lãnh thổ cần được giải quyết ở cấp lãnh đạo giữa Ukraine, Mỹ và Nga, đồng thời cho biết Kiev sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán ở cấp cao.

Ông cũng cho biết đã nhận được báo cáo từ phái đoàn đàm phán Ukraine sau các cuộc gặp với đại diện Mỹ và Nga, nhấn mạnh rằng những bảo đảm an ninh hiệu quả là nền tảng cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình lâu dài nào.

"Ukraine cần những kết quả cụ thể. Một trong những yếu tố cốt lõi để đạt được hòa bình bền vững là các đảm bảo an ninh hiệu quả. Điều quan trọng là các đối tác tiếp tục tham gia tích cực, cùng nỗ lực vì hòa bình và xem xét mọi đề xuất khả thi. Tôi cảm ơn Mỹ vì vai trò hỗ trợ và tạo điều kiện cho tiến trình này", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho biết thêm, nhóm đàm phán đang tiếp tục hoàn thiện các văn kiện cần thiết nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời xây dựng lộ trình cho những cuộc đối thoại tiếp theo trong thời gian tới. Kiev cũng sẽ cập nhật thường xuyên cho các đối tác châu Âu về tiến trình và triển vọng của những cuộc đàm phán.