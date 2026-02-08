Người Nhật Bản đi bầu cử trong tuyết dày kỷ lục

TPO - Hôm nay (8/2), cử tri Nhật Bản đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử được dự đoán sẽ mang lại chiến thắng áp đảo cho Thủ tướng Sanae Takaichi, dù lượng tuyết rơi kỷ lục tại một số khu vực trên cả nước có thể khiến nhiều người không muốn ra khỏi nhà.

Thủ tướng Sanae Takaichi. Ảnh: AP

Theo nhiều cuộc thăm dò ý kiến, liên minh bảo thủ do bà Takaichi dẫn dắt có thể giành hơn 300 trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện, tăng mạnh so với 233 ghế mà liên minh này đang nắm giữ.

Nếu liên minh giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) của bà Takaichi và đảng Đổi mới Nhật Bản (Ishin) giành được 310 ghế, họ sẽ đủ khả năng vượt qua Thượng viện hiện do phe đối lập kiểm soát.

Bà Takaichi tuyên bố sẽ từ chức nếu liên minh đánh mất thế đa số.

Bà Takaichi, 64 tuổi, trở thành thủ tướng vào tháng 10/2025, sau khi được chọn làm lãnh đạo LDP. Bà kêu gọi bầu cử để củng cố vị thế, khi mức độ ủng hộ dành cho bà đang lên cao.

Với phong cách nói thẳng và hình ảnh một người chăm chỉ, bà giành được nhiều sự ủng hộ, đặc biệt là từ cử tri trẻ. Trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản, bà đã đẩy nhanh chi tiêu quân sự để đối phó với Trung Quốc, thúc đẩy các gói kích thích kinh tế và cắt giảm thuế, khiến thị trường tài chính biến động.

“Nếu bà Takaichi thắng lớn, bà ấy sẽ có thêm dư địa chính trị để thực hiện các cam kết then chốt, bao gồm việc cắt giảm thuế tiêu dùng. Thị trường có thể phản ứng trong những ngày sau đó, và đồng yen có thể chịu thêm áp lực”, ông Seiji Inada, Giám đốc điều hành của hãng tư vấn chiến lược FGS Global, nhận định.

Bà Takaichi hứa sẽ tạm ngừng thu thuế bán hàng 8% đối với thực phẩm trong 2 năm, nhằm giúp các hộ gia đình ứng phó với giá cả leo thang, một phần do đồng yen sụt giá mạnh.

Bà cũng tạo ra một làn sóng trên mạng xã hội, chủ yếu trong giới trẻ, được gọi là “sanakatsu”, nghĩa là sự cuồng nhiệt dành cho Sanae, xoay quanh những sản phẩm bà sử dụng, như chiếc túi xách hay cây bút màu hồng bà dùng để ghi chép trong Quốc hội.

Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy hơn 90% cử tri dưới 30 tuổi ủng hộ bà. Tuy nhiên, nhóm cử tri trẻ này lại có xu hướng đi bỏ phiếu ít hơn so với các thế hệ lớn tuổi - vốn lâu nay là nền tảng ủng hộ LDP.

Ngày 29/1, bà Takaichi nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, một tín hiệu có thể hấp dẫn các cử tri cánh hữu, nhưng cũng có khả năng khiến một bộ phận cử tri trung dung e ngại.

Với dự báo tuyết rơi dày tới 70cm tại các khu vực phía bắc và phía đông trong hôm nay, nhiều cử tri sẽ phải vượt qua bão tuyết để đi bỏ phiếu.

Tuyết bao phủ một ngôi nhà ở miền bắc Nhật Bản. Ảnh: AP

Kể từ khi chiến tranh kết thúc, đây là cuộc bầu cử thứ 3 được tổ chức vào tháng 2, vì các cuộc bầu cử ở Nhật Bản thường diễn ra vào các tháng có thời tiết ôn hòa hơn.

Tại TP. Nagaoka thuộc tỉnh nông thôn Niigata ở phía bắc, nơi tuyết đã cao hơn 1m dọc các tuyến đường từ hôm qua, các nhà vận động đã kêu gọi người dân đi bỏ phiếu sớm để tránh bão tuyết lớn hơn.

“Ở thị trấn đã rất tệ rồi, nhưng trên vùng núi thì tuyết dày gấp đôi. Chỉ riêng việc ra khỏi nhà cũng đã rất khó”, ông Takehiko Igarashi, một tình nguyện viên của đảng Cộng sản Nhật Bản, cho biết. Ông nói đảng này đang gọi điện cho những người ủng hộ và đề nghị chở họ tới các điểm bỏ phiếu.

Tỷ lệ cử tri đi bầu trong các cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản gần đây dao động quanh mức 50%. Nếu tỷ lệ này sụt giảm trong cuộc bầu cử hôm nay, ảnh hưởng của các khối cử tri có tổ chức sẽ càng lớn.

Một trong số đó là Komeito - đảng đã rời liên minh với LDP từ năm ngoái và sáp nhập vào nhóm trung dung cùng với đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản. Komeito có mối liên hệ chặt chẽ với tổ chức Phật giáo tại gia Soka Gakkai - với ít nhất 8 triệu thành viên trên toàn quốc.

Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa lúc 20h, sau đó các hãng truyền thông công bố dự đoán kết quả dự kiến dựa trên thăm dò sau bỏ phiếu.