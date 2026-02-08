Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Trung Quốc tiếp tục phóng tàu vũ trụ bí ẩn

Bình Giang

TPO - Trung Quốc vừa phóng thử nghiệm tàu vũ trụ tái sử dụng lần thứ tư. Mẫu tàu này được coi là đối thủ tiềm năng của X-37B thuộc Lực lượng Không gian Mỹ.

img-2263.jpg
Hình ảnh mô phỏng tàu vũ trụ tái sử dụng của Trung Quốc

Đây là lần thứ tư Trung Quốc phóng thử mẫu tàu vũ trụ tái sử dụng kể từ năm 2020, tất cả đều sử dụng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F, từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền.

Tên gọi chính thức và các thông số kỹ thuật của tàu vẫn chưa được công bố, nhưng những người yêu thích không gian ở Trung Quốc đặt biệt danh cho nó là “Thần Long” (Shenlong). Bản tin của Tân Hoa Xã cho biết lần phóng ngày 7/2 là để “thẩm định công nghệ”, theo kế hoạch trong chương trình tàu vũ trụ tái sử dụng của Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, thí nghiệm này sẽ cung cấp thông tin kỹ thuật cho “việc sử dụng hòa bình không gian vũ trụ”, nhưng không nêu thêm chi tiết. Tàu vũ trụ tái sử dụng đầu tiên của Trung Quốc được phóng vào ngày 4/9/2020 và đã quay trở về điểm hạ cánh định sẵn an toàn, sau 2 ngày bay trên quỹ đạo.

Tân Hoa Xã từng ca ngợi thí nghiệm đầu tiên là “bước đột phá quan trọng” trong nghiên cứu công nghệ tàu vũ trụ tái sử dụng của Trung Quốc, cho rằng nó sẽ mang lại một phương thức tiến vào không gian “thuận tiện và ít tốn kém hơn” để phục vụ mục đích hòa bình.

Một tàu vũ trụ tương tự được phóng ngày 5/8/2022. Tàu này ở trên quỹ đạo 276 ngày trước khi quay về điểm hạ cánh định sẵn vào ngày 8/5/2023. Tàu thứ ba được phóng ngày 14/12/2023 và trở về điểm hạ cánh vào tháng 9 năm sau đó, sau 268 ngày trên quỹ đạo, cho thấy sự cải thiện về lớp chắn nhiệt và duy trì năng lượng cho các nhiệm vụ dài ngày.

Theo một số đơn vị theo dõi không gian phương Tây, con tàu đã thử nghiệm khả năng thả các vật thể nhỏ, tiến hành các hoạt động tiếp cận và bay gần (RPO) trong lần bay thứ 2 và thứ 3. Con tàu sẽ tách ra, sau đó quay lại bay theo đội hình với vật thể được thả, cho thấy tiềm năng ứng dụng trong tiếp nhiên liệu hoặc sửa chữa vệ tinh.

Một số nhà quan sát phương Tây cũng suy đoán rằng tàu này có thể được sử dụng cho các hoạt động đối kháng trong không gian, nhằm vô hiệu hóa hoặc bắt giữ vệ tinh của đối phương.

Trong lần phóng thứ 3, các đơn vị theo dõi không gian của Mỹ ghi nhận tín hiệu được phát đi ở khu vực Bắc Mỹ, vì thế họ suy đoán con tàu có thể đóng vai trò thu thập thông tin tình báo tín hiệu.

Mỹ hiện vẫn là quốc gia dẫn đầu trong cuộc đua tàu vũ trụ tái sử dụng. Nhiệm vụ thứ 8 của X-37B được phóng ngày 21/8/2025 bằng tên lửa Falcon 9 của SpaceX, từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy.

Các nhà theo dõi nghiệp dư tại Mỹ cho biết, X-37B đã thả 1 vệ tinh nhỏ ngay sau khi vào quỹ đạo.

Bình Giang
SCMP
