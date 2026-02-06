Báo Tiền Phong giành giải Ba viết về KHCN

TPO - Loạt bài "Dự thảo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo: Đột phá thể chế” của nhóm tác giả Báo Tiền Phong giành giải Ba giải báo chí viết về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025.

Ngày 6/2, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Lễ trao Giải thưởng báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 (KHCN, ĐMST&CĐS).

Giải thưởng năm nay được tổ chức trong bối cảnh KHCN, ĐMST&CĐS được Đảng xác định là bộ ba động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững, giữ vai trò then chốt trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Giải thưởng năm nay có gần 700 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả tham dự. Theo đánh giá của Hội đồng bình chọn, nhìn chung các tác phẩm đã phản ánh khá toàn diện các mặt hoạt động KHCN, ĐMST&CĐS, đồng thời đề cập đến những vấn đề cấp bách, phổ biến và gắn chặt với thực tiễn của đời sống.

Nhiều tác phẩm có chất lượng chuyên môn tốt, chủ đề mang tính thời sự cao, phản ánh sinh động những kết quả nổi bật của KHCN, ĐMST&CĐS trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ban tổ chức trao giải Ba Giải báo chí viết về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025 cho tác giả, đại diện nhóm tác giả.

Kết quả, Bộ KH&CN đã phê duyệt và trao Giải thưởng cho 22 tác phẩm/nhóm tác phẩm, gồm 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 6 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải Nhất được nhận Cúp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN và phần thưởng; các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích được nhận Giấy chứng nhận, Cúp và phần thưởng.

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương, Giải thưởng Báo chí năm nay cho thấy sự trưởng thành rõ nét của báo chí viết về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của nước nhà.

Điều đáng ghi nhận là nhiều tác phẩm không chỉ phản ánh thành tựu, mà đi thẳng vào các vấn đề cốt lõi của phát triển: từ đổi mới thể chế khoa học và công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đến chuyển đổi số ở cơ sở, ứng dụng công nghệ trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp và đời sống xã hội. Nhiều nhà báo đã đi cùng thực tiễn, đi cùng địa phương, doanh nghiệp và nhà khoa học, chứ không chỉ quan sát từ xa.

“Những tác phẩm đó cho thấy báo chí đã đi sâu hơn vào thực chất, đặt ra những câu hỏi đúng và gợi mở những lời giải có giá trị cho quá trình phát triển”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương phát biểu tại Lễ trao giải sáng 6/2.

Cũng tại Lễ trao Giải, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức phát động Giải thưởng Báo chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 với định hướng tập trung phản ánh sâu sắc hơn quá trình đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từ chủ trương, chính sách vào thực tiễn đời sống, vào sản xuất, kinh doanh và quản trị xã hội.

Tại Lễ trao giải, Báo Tiền Phong được vinh danh giải Ba với loạt bài "Dự thảo Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo: Đột phá thể chế" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hoài, Nguyễn Thị Hà, Mai Xuân Tùng.

Loạt bài là diễn đàn nơi các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp cùng nhau hiến kế, góp phần xây dựng thể chế hiệu quả, cụ thể hoá các chủ trương của Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia.