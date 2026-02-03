Số hóa với tư duy, tầm nhìn và hành động mới tại Quảng Ngãi

TP - Với khát vọng trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện, tỉnh Quảng Ngãi đang có những bước tăng tốc mạnh mẽ trên hành trình chuyển đổi số.

Lấy công nghệ số làm động lực phát triển kinh tế, từ đó đồng bộ hóa các giải pháp chuyển đổi số toàn diện, thực hiện mục tiêu trở thành cực tăng trưởng tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

ĐỘT PHÁ TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở QUẢNG NGÃI

Một góc TP Quảng Ngãi. Ảnh: Ngọc Toàn

Ngày 12/6/2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sáp nhập các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây được xem là cuộc cách mạng lớn nhất về sắp xếp bộ máy của cả hệ thống chính trị. Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi hợp nhất với tỉnh Kon Tum thành tỉnh Quảng Ngãi mới, với diện tích gần 15 nghìn km² (đứng thứ 5 cả nước). Sự hợp nhất này không chỉ là sự kết hợp hai đơn vị hành chính, hai không gian phát triển, mà còn là sự hòa quyện giữa hai vùng văn hóa, hai dòng chảy lịch sử và là sự hội tụ và kế thừa, phát huy cộng hưởng thế mạnh và tinh thần đoàn kết của hai địa phương.

Sự hợp nhất đó đã mở ra một không gian phát triển mới và mang lại cho tỉnh Quảng Ngãi nhiều cơ hội lớn để phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Đó là, xây dựng chuỗi giá trị toàn diện, kết nối lâm nghiệp, nông nghiệp cao nguyên với công nghiệp, kinh tế biển, thúc đẩy chế biến, xuất khẩu và thu hút đầu tư. Hình thành thành trung tâm kinh tế động lực vùng, hỗ trợ cho hành lang kinh tế Đông - Tây và Bắc - Nam phát triển.

“Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là chìa khóa tăng trưởng. Nếu biết khai thác đúng thời điểm và có giải pháp quyết liệt, tỉnh Quảng Ngãi hoàn toàn có thể bứt phá, phát triển vượt bậc trong thời gian đến". Ông Nguyễn Quốc Huy Hoàng, Phó giám đốc Sở KHCN Quảng Ngãi

Không gian kết hợp giữa cao nguyên với Khu du lịch sinh thái Măng Đen và Trung tâm du lịch biển, đảo Lý Sơn trong tương lai sẽ tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, từ hệ sinh thái rừng đến biển đảo, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số, thúc đẩy giảm nghèo bền vững thông qua liên kết cộng đồng. Từ đó, Quảng Ngãi có những hướng đi nhằm tối ưu hóa nguồn lực, đầu tư các dự án chiến lược như hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay và năng lượng, năng lượng tái tạo. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với vị trí nằm ở trung tâm của cả nước, tỉnh Quảng Ngãi sẽ giữ vai trò là mắt xích then chốt trong hành lang kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây, thông qua tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum và tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Với Cảng biển nước sâu Dung Quất và Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y sẽ mở ra cơ hội lớn, giúp hàng hóa trung chuyển nhanh từ cảng biển vào đất liền và ngược lại, đồng thời kết nối với các nước trong khu vực và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang khẳng định, tỉnh cũng sẽ tập trung xây dựng lộ trình phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số. Các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước cũng sẽ được chú trọng để triển khai, thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các quốc gia và các tỉnh, thành phố trong cả nước có trình độ khoa học công nghệ, chuyển đổi số phát triển. Đồng thời, tiếp tục công bố danh mục các bài toán lớn trong khoa học công nghệ và chuyển đổi số để thu hút các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tham gia đồng hành; ưu tiên những lĩnh vực cấp thiết, thiết yếu, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững.

TĂNG TỐC CHUYỂN ĐỔI SỐ TOÀN DIỆN

Quảng Ngãi đang đạt được bước tiến quan trọng trong xây dựng nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số. Với quyết tâm đưa công nghệ số đến từng người dân, Quảng Ngãi đang xây dựng nền tảng chuyển đổi số ngay từ cơ sở. Toàn tỉnh đã thành lập hơn 1.140 Tổ Công nghệ số cộng đồng tại 100% xã, phường và đặc khu, với hơn 7.500 thành viên.

Với mục tiêu hình thành hệ sinh thái dữ liệu thống nhất và vận hành bộ máy chính quyền thông minh, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2026 (Kế hoạch số 121/KH-UBND) nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công và thúc đẩy phát triển kinh tế số bền vững.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể nhằm chuyển đổi căn bản hoạt động của bộ máy chính quyền và đời sống xã hội. Tỉnh đặt mục tiêu 100% thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện sẽ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình; phấn đấu đạt tỷ lệ 80% hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến toàn trình, trong đó người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần.

Về hạ tầng và kinh tế số, Quảng Ngãi đặt chỉ tiêu phủ sóng 5G đạt 60% dân số. Quy mô kinh tế số phấn đấu chiếm 12% trong GRDP tỉnh. Đặc biệt, tỉnh chú trọng phổ cập kỹ năng số khi đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong độ tuổi trưởng thành được tiếp cận, bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản và AI.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, tỉnh xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phát huy vai trò người đứng đầu, tăng cường ứng dụng dữ liệu số trong kiểm tra, giám sát tối thiểu 30% đơn vị cấp tỉnh và 20% đơn vị cấp xã. Xây dựng Quy chế quản lý dữ liệu tỉnh, Kiến trúc tổng thể số và Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026 – 2030.

Bên cạnh đó, nâng cấp Trung tâm dữ liệu tỉnh đạt chuẩn Tier 3; phát triển hạ tầng Internet vạn vật (IoT) trong các khu công nghiệp và phủ sóng 5G tại khu vực đông dân cư. Triển khai bồi dưỡng kỹ năng AI, phân tích dữ liệu cho cán bộ; phổ cập kỹ năng số cho người dân thông qua nền tảng Bình dân học vụ số và Tổ công nghệ số cộng đồng.

Số hóa 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính phát sinh hàng ngày; triển khai các kho dữ liệu chuyên ngành. Tổ chức diễn tập thực chiến cho Đội ứng cứu sự cố; rà soát hệ thống phòng chống mã độc tập trung đồng bộ đến cấp xã.

Tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính; đặc biệt triển khai trợ lý ảo (Chatbot AI) để hỗ trợ công chức nâng cao hiệu suất làm việc. Thúc đẩy hóa đơn điện tử; triển khai mô hình xã nông thôn mới thông minh; thực hiện bệnh viện số, trường học số không dùng tiền mặt. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông trên đa nền tảng, lấy hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng làm hạt nhân để nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng.

UBND tỉnh đảm bảo nguồn lực tài chính cho chuyển đổi số với tỷ lệ chi hàng năm tối thiểu 1% tổng chi ngân sách cấp tỉnh và cấp xã. Đồng thời, tỉnh sẽ áp dụng các chính sách đãi ngộ đặc thù để thu hút và giữ chân nhân lực chất lượng cao về an toàn thông tin và công nghệ số.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ là cơ quan đầu mối, theo dõi và đôn đốc các đơn vị thực hiện, đảm bảo kế hoạch được triển khai thực chất, tránh lãng phí. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Quảng Ngãi đặt mục tiêu sẽ tạo ra những bước nhảy vọt trong công cuộc chuyển đổi số, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương trong giai đoạn mới.