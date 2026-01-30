Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Chim yến bị săn bắt tận diệt, Khánh Hòa lập tổ phản ứng nhanh ở tất cả xã, phường

Phùng Quang
TPO - Chỉ trong chưa đầy một năm, lực lượng chức năng Khánh Hòa phát hiện gần 300 vụ giăng “lưới tàng hình” bẫy bắt chim yến, thu giữ hàng trăm tấm lưới và giải cứu hàng nghìn cá thể.

Chiều 30/1, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý tình trạng lấn chiếm đất rừng và phòng, chống săn bắt chim yến trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa, toàn tỉnh có 61/65 xã, phường, đặc khu nuôi chim yến với 1.425 nhà yến; ngoài ra còn có 33 đảo yến với 173 hang yến do Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa quản lý.

z7483827464821-5aa669faf4a542580e7793385ba0c798.jpg
Các đối tượng dùng "lưới tàng hình" để bẫy bắt chim yến.

Tuy nhiên, quần thể chim yến đảo thiên nhiên đang đối mặt nhiều thách thức nghiêm trọng, hoạt động săn bắt trái phép ngày càng tinh vi, lan rộng. Theo lãnh đạo Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, các đối tượng vi phạm thường sử dụng “lưới tàng hình” ngụy trang kỹ, kết hợp loa phát âm thanh dẫn dụ chim, giăng bẫy tại cánh đồng, vùng ven biển và khu vực gần nhà yến – nơi chim thường xuyên kiếm ăn. Cách thức này gây thiệt hại lớn trong thời gian ngắn, làm gián đoạn tập tính sinh sản, phá vỡ đường bay tự nhiên và khiến số lượng chim trưởng thành suy giảm nhanh.

Tình trạng này xuất hiện từ khoảng năm 2018, ban đầu rải rác nhưng nay đã lan rộng toàn tỉnh. Đáng chú ý, từ tháng 6/2024 đến 27/1/2025, dù chưa tròn một năm nhưng tình trạng vi phạm tăng đột biến. Chỉ trong thời gian ngắn đầu năm 2026, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 14 vụ bẫy bắt quy mô lớn tại khu vực phía Nam tỉnh. Nhiều con bị vặt lông, giết mổ ngay tại chỗ, cho thấy mức độ manh động, liều lĩnh ngày càng gia tăng.

z7484176592274-024b848ab5fbe6309dd12f083293d39e.jpg
Ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu khẩn trương thành lập, kiện toàn và vận hành hiệu quả Tổ phản ứng nhanh tại tất cả các xã, phường, thị trấn; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để tình trạng săn bắt chim yến trái phép diễn ra kéo dài, tái diễn trên địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra liên ngành, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, khu vực có nguy cơ cao; kiểm tra chặt chẽ các nhà hàng, quán ăn, điểm kinh doanh chim cảnh, chợ dân sinh. Các hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và công khai kết quả xử lý để nâng cao tính răn đe, phòng ngừa chung.

Phùng Quang
