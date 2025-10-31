Cao điểm ngăn chặn săn bắt, buôn bán chim hoang dã

TPO - Chi cục Kiểm lâm vùng II phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức hai đợt tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn hành vi săn, bắt, bẫy, giết mổ, nuôi nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư.

Trong hai tháng 9-10/2025, các tổ công tác đã phát hiện 11 khu vực có hoạt động bẫy bắt chim trái phép, lập biên bản và thu giữ 17 loa phóng thanh dẫn dụ, 400 mét lưới bẫy, 570 que dính, 140 cò giả bằng xốp, 03 bẫy sập, 195 cá thể chim mồi còn sống.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng tại 4 vị trí đang thực hiện hành vi bẫy, bắt chim hoang dã, chim di cư trái pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 12.000.000 đồng. Toàn bộ chim mồi đã được thả trở lại môi trường tự nhiên, các tang vật bị tiêu hủy hoặc tịch thu theo quy định.

Nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân, các Hạt Kiểm lâm phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tuyên truyền phổ biến pháp luật trên loa phát thanh xã, phường, đồng thời đến từng gia đình là đối tượng có thói quen bẫy, bắt chim vận động người dân không bẫy, bắt chim hoang dã, di cư.

Lực lượng tuần tra thực hiện tháo gỡ bẫy.

Các Hạt Kiểm lâm cũng tham mưu cho UBND các xã trong việc ban hành chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các biện pháp bảo vệ chim hoang dã, chim di cư theo mùa; chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra các tuyến trọng điểm, vùng cửa sông, bãi triều và khu vực rừng ngập mặn, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi săn bắt, bẫy, vận chuyển, buôn bán chim hoang dã trái pháp luật; xử lý, xử phạt một số đối tượng vi phạm nhằm mục đích răn đe, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ chim hoang dã.

Nhận thức pháp luật của cộng đồng còn hạn chế

Mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, song theo đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, tình trạng săn bắt và tiêu thụ chim hoang dã vẫn còn xảy ra rải rác ở một số khu vực ven biển và bãi triều.

Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế, trong khi việc săn bắt chim đã trở thành tập quán, thói quen, giúp mang lại nguồn thu nhập tạm thời cho một bộ phận người dân.

Lực lượng tuần tra tháo gỡ cò giả bằng xốp.

Dự kiến thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm vùng II sẽ tiếp tục phối hợp với các Chi cục Kiểm lâm địa phương bám sát địa bàn, nắm bắt thông tin về tình trạng săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán, vận chuyển trái pháp luật các loài chim hoang dã, di cư, ngăn chặn hành vi săn, bắt, bẫy, giết mổ, nuôi nhốt, vận chuyển, kinh doanh, chế biến, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật cũng như đẩy mạnh truyền thông, giáo dục cộng đồng, hướng tới thay đổi hành vi và xây dựng hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn cho các loài chim di cư.

Theo Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, với đường bờ biển dài, hệ sinh thái đất ngập nước phong phú, Việt Nam sở hữu 63 vùng chim quan trọng toàn cầu, 7 vùng chim đặc hữu và được xác định là một trong những khu vực quan trọng bậc nhất trong mạng lưới các tuyến đường bay chim di cư.

Những vườn chim hoang dã nổi tiếng ở Việt Nam như Vườn quốc gia Xuân Thủy (Nam Định), Tràm Chim (Đồng Tháp), Mũi Cà Mau (Cà Mau)... tạo nên các giá trị thiên nhiên quan trọng của Việt Nam, góp phần bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển du lịch.

Tuy nhiên những năm trở lại đây, quần thể chim di cư đang suy giảm nghiêm trọng tại Việt Nam nói riêng và nhiều nước châu Á nói chung. Trong tuyến đường bay Úc- Đông Á mà Việt Nam là một trong những điểm dừng chân, tỷ lệ đe dọa tuyệt chủng đối với chim di cư là gần 18%.

Nguyên nhân là do sự phát triển nhanh chóng xuyên suốt châu Á đã dẫn đến việc mất đi một khu vực rộng lớn các vùng đất ngập nước ven biển và tình trạng săn bắt, bẫy bắt trái phép các loài chim.

Hoạt động săn bắt, tận diệt bằng lưới, súng săn, đã tiếp tay cho các nhà hàng buôn bán, tiêu thụ chim hoang dã trái pháp luật. Đây cũng là hành vi tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, mất cân bằng đa dạng sinh học, đe dọa sự phát triển bền vững của Việt Nam và thế giới.

Việt Nam nằm trong tuyến đường di cư quan trọng Úc - Đông Á. Trong là Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Nhằm bảo tồn các loài chim hoang dã, chim di cư, năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam, giao trách nhiệm cho các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tăng cường bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư.

Các chuyên gia cho biết, chim di cư được coi là loài động vật chỉ thị cho môi trường, đặc biệt là các hệ sinh thái ngập nước. Việc bảo tồn, bảo vệ các loài chim hoang dã, di cư là nhiệm vụ cấp thiết, đảm bảo một hệ sinh thái khoẻ mạnh, góp phần bảo tồn quần thể chim di cư không chỉ của Việt Nam mà còn trong khu vực và thế giới.