Huế mạnh tay với nạn săn bắt chim trời trái phép

TPO - Ngoài việc mật phục, bắt quả tang các đối tượng săn bắt chim trời trái phép, lực lượng kiểm lâm tại Huế còn phối hợp công an, biên phòng và chính quyền địa phương thường xuyên ra quân xử lý, nhổ bỏ, tiêu hủy hàng chục nghìn que dính, cò giả cùng nhiều dụng cụ bẫy bắt, xâm hại môi trường sống của các loài chim di cư.

Chiều 30/11, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam thành phố vừa phối hợp UBND xã Phú Lộc và Đồn Biên phòng Vinh Hiền kiểm tra hoạt động săn bắt chim trời tại thôn Trung An và Hòa Mậu, qua đó phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi bẫy chim hoang dã, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Thu gom, nhổ bỏ, tiêu hủy các dụng cụ dùng bẫy bắt chim trời trái phép tại xã Phú Lộc, Huế.

Đối tượng vi phạm là N.M (trú thôn Tân An, xã Phú Lộc). Mở rộng kiểm tra xung quanh, lực lượng chức năng đã phát hiện, tháo dỡ 18 bẫy kẹp, tiêu hủy 100 cò xốp, 1.000 que dính nhựa và thả về tự nhiên 25 cá thể cò, chim triết (diệc). UBND xã Phú Lộc hiện củng cố hồ sơ để xử lý ông N.M theo quy định pháp luật.

Liên tiếp trước đó, vào tối 29/11, Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm Huế nhận tin báo qua đường dây nóng và tiến hành kiểm tra tại cánh đồng Hương Sơ (phường Hương An), thu giữ 300m lưới bẫy chim, 20 cọc tre, 1 máy và loa phát tiếng chim dùng để dẫn dụ chim hoang dã.

Lực lượng kiểm lâm có mặt tại cánh đồng Hương Sơ (phường Hương An) tối 29/11 để xử lý tình trạng săn bẫy﻿ chim trời.

Tại phường Phong Điền, lực lượng kiểm lâm cùng công an địa phương đã tháo gỡ, tiêu hủy 60m lưới, 9 cọc tre, 2 loa phát tiếng chim và một cá thể chim cú mèo đã chết.

Trong vòng một tuần trở lại đây, tại xã Chân Mây - Lăng Cô, lực lượng kiểm lâm phối hợp UBND xã, Đồn Biên phòng Lăng Cô và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân thu gom, tháo dỡ 600 cò xốp và 4.500 que dính nhựa dùng bẫy chim. Tại xã Hưng Lộc, lực lượng liên ngành tiếp tục thu gom 50 cò xốp, 500 que dính nhựa, 350m lưới bẫy chim; xã Lộc An cũng ghi nhận việc tiêu hủy 100 cò xốp và 150m lưới.

Chim trời bị dính bẫy được cơ quan chức năng tại Huế phát hiện, giải cứu.

Theo cơ quan kiểm lâm địa phương, Huế nằm trên đường bay chim di cư Đông Á - Úc, sở hữu nhiều sinh cảnh đất ngập nước quan trọng như hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Đây là nơi dừng chân của hàng nghìn cá thể chim di cư mỗi năm, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ chim trời bị bẫy bắt trái phép với quy mô lớn, bằng nhiều dụng cụ tinh vi.

Từ đầu năm 2025 đến nay, công tác bảo vệ chim hoang dã trên địa bàn thành phố ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực, với sự phối hợp chặt chẽ giữa kiểm lâm, chính quyền cơ sở, công an, biên phòng và các lực lượng chức năng. Hơn 40 đợt truy quét đã được lực lượng liên ngành triển khai, kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại, tận diệt chim trời.

Lực lượng liên ngành tại Huế đã tổ chức hơn 40 đợt ra quân truy quét, thu giữ hàng chục nghìn que dính và mét lưới dùng săn bắt chim trái phép.

Qua các đợt ra quân, lực lượng chức năng đã tiêu hủy tại chỗ hơn 15.620m lưới, 543 cọc tre, 12 loa, 10 máy phát tiếng chim, 62.550 que dính nhựa, 9.082 cò giả và 83 bẫy kẹp… Đây là những dụng cụ thường dùng săn bắt chim hoang dã trên diện rộng. Đồng thời, cơ quan chức năng còn giải cứu, thả về môi trường tự nhiên khoảng 200 cá thể chim trời các loại. Kết quả này cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của cơ quan chức năng, tuy nhiên cũng phản ánh quy mô lớn và diễn biến phức tạp của tình trạng săn bắt chim hoang dã tại Huế.

Ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế, cho biết, những kết quả đạt được trong thời gian qua thể hiện quyết tâm của các lực lượng trong việc bảo vệ chim hoang dã và môi trường tự nhiên, hạn chế tối đa nạn tận diệt chim trời.

Ông Tuấn nhấn mạnh, để bảo vệ chim hoang dã bền vững, ngoài nỗ lực của lực lượng chức năng, rất cần sự chung tay của người dân trong việc nâng cao ý thức, từ bỏ săn bắt, mua bán và tiêu thụ chim hoang dã, góp phần xây dựng Huế trở thành đô thị xanh bền vững và thân thiện với thiên nhiên, môi trường.