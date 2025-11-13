Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tháo dỡ 'ma trận' bẫy tận diệt đàn chim trời trong mùa di cư

Hoài Nam

TPO - Vào mùa chim di cư, một số người dân ở Hà Tĩnh đã làm “ma trận” bẫy để săn bắt các loài chim như cò, cói. Đến nay, ngành chức năng đã phát hiện, tháo dỡ và tiêu hủy gần 70.000 phương tiện, dụng cụ bẫy chim.

566271544-1127173596187825-2625120917444939971-n-8103.jpg
Mùa chim di cư bắt đầu từ tháng 9 hàng năm. Vào dịp này, tại các khu vực cánh đồng ruộng bỏ hoang hay vùng đầm lầy, ao hồ dọc khu vực các xã ven biển ở Hà Tĩnh là những nơi các loài chim thường bay đến tìm kiếm thức ăn. Và đây cũng là khu vực mà các đối tượng săn bắt chim trời tìm đến để vây lưới, đặt bẫy.
580121020-1138823788460815-2607454930781276649-n-8204.jpg
Thời gian qua, để bảo vệ những đàn chim tự nhiên di cư lực lượng công an, kiểm lâm trên địa bàn Hà Tĩnh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi đánh bắt, tận diệt các loài chim.
579213878-1138823791794148-3119219057507538401-n.jpg
579985589-1138823885127472-8684749481295053353-n-4949.jpg
Tại xã Toàn lưu, tổ công tác công an xã phát hiện và thu giữ 1 bộ phát tín hiệu, 1 bình ắc quy, 100m lưới cước mờ màu xanh được buộc vào các cọc tre, 11 con cò mồi là dụng cụ dùng để bẫy, bắt chim trời trái phép.
565712951-1127171342854717-5524392511275884807-n.jpg
Để bảo vệ những đàn chim tự nhiên di cư, Công an xã Nghi Xuân và lực lượng ANTT cơ sở phối hợp Hạt Kiểm lâm Nghi Xuân, Hồng Lĩnh đã tiêu hủy hàng trăm dụng cụ bẫy chim trên các cánh đồng.
564015182-1115263984052168-8873511923603850686-n.jpg
564606857-1115264090718824-3580483868901042485-n.jpg
Tại xã Thạch Xuân, thời gian gần đây việc bẫy, săn bắt chim trời như bẫy nhựa, lưới giăng, cò mồi giả bằng xốp ... được người dân bắt theo hình thức tận diệt. Trước tình hình đó, Công an xã Thạch Xuân đã lội xuống các khu vực đồng ruộng nơi bẫy chim cò để thu giữ những dụng cụ săn bắt chim trái phép.
561856523-1115264034052163-4805616076747965594-n.jpg
Để bảo vệ những đàn chim tự nhiên di trú tránh bão, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã thu gom, tiêu hủy hàng nghìn dụng cụ bẫy chim trên các cánh đồng. UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng ban hành văn bản bảo vệ chim di cư, cấm các hành vi mua bán, chế biến món ăn từ chim hoang dã.
565128697-1115264020718831-4250053152520599103-n-6912.jpg
Theo ghi nhận, dọc theo con đường ven biển các xã Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Khê dù đã được lực lượng chức năng ra quân tháo dỡ song vẫn còn tình trạng lén lút đặt hàng loạt điểm bẫy chim trời.
554091867-1211502554336787-4464404459985725007-n.jpg
Ngoài cắm xốp, làm cò mồi giả thì nhiều nơi còn giăng lưới bắt chim theo hình thức tận diệt. Sau khi phát hiện lực lượng kiểm lâm phối hợp với công an địa phương thu giữ và tiêu huỷ số bẫy trên.
561245827-1115264077385492-1835996014137103399-n.jpg
Thống kê của Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương đã tổ chức hơn 1.300 cuộc tuyên truyền; tiến hành gần 400 lượt kiểm tra việc săn bắt bẫy các loài chim di cư, chim tự nhiên. Qua đó, phát hiện, tháo dỡ và tiêu hủy gần 70.000 phương tiện, dụng cụ bẫy bắt; thả hơn 400 cá thể chim mồi và chim mắc bẫy còn sống về môi trường tự nhiên.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Tháo dỡ "ma trận" bẫy tận diệt đàn chim trời trong mùa di cư #bảo vệ môi trường #bẫy săn bắt chim trời

