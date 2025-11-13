Tháo dỡ 'ma trận' bẫy tận diệt đàn chim trời trong mùa di cư

TPO - Vào mùa chim di cư, một số người dân ở Hà Tĩnh đã làm “ma trận” bẫy để săn bắt các loài chim như cò, cói. Đến nay, ngành chức năng đã phát hiện, tháo dỡ và tiêu hủy gần 70.000 phương tiện, dụng cụ bẫy chim.