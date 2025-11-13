Tháo dỡ 'ma trận' bẫy tận diệt đàn chim trời trong mùa di cư

TPO - Vào mùa chim di cư, một số người dân ở Hà Tĩnh đã làm “ma trận” bẫy để săn bắt các loài chim như cò, cói. Đến nay, ngành chức năng đã phát hiện, tháo dỡ và tiêu hủy gần 70.000 phương tiện, dụng cụ bẫy chim.
Tại xã Toàn lưu, tổ công tác công an xã phát hiện và thu giữ 1 bộ phát tín hiệu, 1 bình ắc quy, 100m lưới cước mờ màu xanh được buộc vào các cọc tre, 11 con cò mồi là dụng cụ dùng để bẫy, bắt chim trời trái phép.
Tại xã Thạch Xuân, thời gian gần đây việc bẫy, săn bắt chim trời như bẫy nhựa, lưới giăng, cò mồi giả bằng xốp ... được người dân bắt theo hình thức tận diệt. Trước tình hình đó, Công an xã Thạch Xuân đã lội xuống các khu vực đồng ruộng nơi bẫy chim cò để thu giữ những dụng cụ săn bắt chim trái phép.