Huế: Bắt ‘tại trận’ hai người đàn ông giăng bẫy tận diệt chim trời

TPO - Lực lượng chức năng xã Phú Lộc (TP Huế) phát hiện, bắt quả tang hai người đàn ông giăng bẫy săn bắt, tận diệt chim hoang dã trên cánh đồng địa phương, thu giữ hàng trăm chiếc bẫy cò cùng nhiều tang vật liên quan.

Chiều 11/10, ông Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, cho biết, Công an xã vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm và các đơn vị liên quan mật phục, bắt quả tang hai người có hành vi bẫy cò tại khu vực thôn Hòa Mậu và Trung Phước Tượng.

Công an xã Phú Lộc tạm giữ tang vật được người dân dùng đặt bẫy cò.﻿

Tại hiện trường, công an, kiểm lâm đã thu giữ tang vật thu giữ gồm hàng trăm chiếc bẫy cò, cò giả được giăng mắc tại nhiều vị trí trên các cánh đồng; đồng thời tạm giữ xe máy và hai ghe dùng để di chuyển, đặt bẫy. Các bẫy cò, cò giả ngay sau đó đã được công an, kiểm lâm thu gom, tiêu hủy nhằm ngăn chặn việc tái diễn tình trạng bẫy bắt chim trời trái phép trên địa bàn xã.

Hai người liên quan bị bắt quả tang bẫy chim trời trái phép vào sáng cùng ngày là L.X.P. (SN 1964) và V.Đ.L. (SN 1973, cùng trú tại thôn Trung Phước Tượng, xã Phú Lộc). Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai người này về hành vi bẫy bắt chim hoang dã trái phép.

Đại diện lãnh đạo xã Phú Lộc cho biết, sẽ tiếp tục tổ chức lực lượng tăng cường kiểm tra, tuần tra trên các cánh đồng, xử lý nghiêm vi phạm và tuyên truyền người dân bảo vệ chim trời và môi trường sinh thái.

Còn theo Chi cục Kiểm lâm TP Huế, từ đầu năm đến nay, lực lượng thuộc đơn vị phối hợp cơ quan chức năng các phường, xã đã ra quân tháo dỡ, tiêu hủy hơn 2.570m lưới bẫy, 102 cọc tre, 29 cò giả, 13 bẫy kẹp, 1 máy phát âm thanh và hàng nghìn que dính nhựa; đồng thời cứu hộ, thả về tự nhiên nhiều cá thể chim trời.