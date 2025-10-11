Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Huế:

Bắt ‘tại trận’ hai người đàn ông giăng bẫy tận diệt chim trời

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng chức năng xã Phú Lộc (TP Huế) phát hiện, bắt quả tang hai người đàn ông giăng bẫy săn bắt, tận diệt chim hoang dã trên cánh đồng địa phương, thu giữ hàng trăm chiếc bẫy cò cùng nhiều tang vật liên quan.

Chiều 11/10, ông Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, cho biết, Công an xã vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm và các đơn vị liên quan mật phục, bắt quả tang hai người có hành vi bẫy cò tại khu vực thôn Hòa Mậu và Trung Phước Tượng.

tang-vat-bi-luc-luong-chuc-nang-thu-giu.jpg
Công an xã Phú Lộc tạm giữ tang vật được người dân dùng đặt bẫy cò.﻿

Tại hiện trường, công an, kiểm lâm đã thu giữ tang vật thu giữ gồm hàng trăm chiếc bẫy cò, cò giả được giăng mắc tại nhiều vị trí trên các cánh đồng; đồng thời tạm giữ xe máy và hai ghe dùng để di chuyển, đặt bẫy. Các bẫy cò, cò giả ngay sau đó đã được công an, kiểm lâm thu gom, tiêu hủy nhằm ngăn chặn việc tái diễn tình trạng bẫy bắt chim trời trái phép trên địa bàn xã.

Hai người liên quan bị bắt quả tang bẫy chim trời trái phép vào sáng cùng ngày là L.X.P. (SN 1964) và V.Đ.L. (SN 1973, cùng trú tại thôn Trung Phước Tượng, xã Phú Lộc). Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai người này về hành vi bẫy bắt chim hoang dã trái phép.

Đại diện lãnh đạo xã Phú Lộc cho biết, sẽ tiếp tục tổ chức lực lượng tăng cường kiểm tra, tuần tra trên các cánh đồng, xử lý nghiêm vi phạm và tuyên truyền người dân bảo vệ chim trời và môi trường sinh thái.

Còn theo Chi cục Kiểm lâm TP Huế, từ đầu năm đến nay, lực lượng thuộc đơn vị phối hợp cơ quan chức năng các phường, xã đã ra quân tháo dỡ, tiêu hủy hơn 2.570m lưới bẫy, 102 cọc tre, 29 cò giả, 13 bẫy kẹp, 1 máy phát âm thanh và hàng nghìn que dính nhựa; đồng thời cứu hộ, thả về tự nhiên nhiều cá thể chim trời.

Ngọc Văn
#Bắt quả tang #bẫy cò #xã Phú Lộc #tận diệt #công an #kiểm lâm #thu giữ #mật phục #TP Huế

Xem thêm

Cùng chuyên mục