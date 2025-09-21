Nghệ An: Tháo dỡ ‘thiên la địa võng’, ma trận bẫy chim mùa di cư

TPO - Cứ vào tháng 9 hằng năm là mùa di cư của đàn chim trời. Đây là thời điểm một số người dân các xã bán sơn địa, ven biển ở Nghệ An sử dụng “ma trận” bẫy để săn bắt các loài chim như cò, cói.