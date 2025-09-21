Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nghệ An:

Tháo dỡ ‘thiên la địa võng’, ma trận bẫy chim mùa di cư

Thu Hiền

TPO - Cứ vào tháng 9 hằng năm là mùa di cư của đàn chim trời. Đây là thời điểm một số người dân các xã bán sơn địa, ven biển ở Nghệ An sử dụng “ma trận” bẫy để săn bắt các loài chim như cò, cói.

tp-3.jpg
Nhiều năm qua, vùng bán sơn địa xã Tân Châu (tỉnh Nghệ An) trở thành “điểm nóng﻿” về tình trạng săn, bắt, bẫy chim hoang dã, di cư. Hàng nghìn con cò giả được cắm ở các thửa ruộng để bẫy chim di cư, chim hoang dã. Dù chính quyền địa phương đã thường xuyên tuyên truyền, vận động và nghiêm cấm các hành vi săn bắt, tàng trữ, tiêu thụ, giết mổ chim hoang dã nhưng tình trạng vi phạm vẫn tái diễn.
tp-2.jpg
tp-5.jpg
﻿tp-1.jpg
tp-11.jpg
Các điểm bẫy chim thường được “thợ săn” lập tại các lùm cây, giăng đủ loại bẫy nhựa dính, lưới. Bẫy keo siêu dính được quét lên thanh tre hoặc nhựa, chỉ cần chim chạm lông là mắc kẹt, càng vùng vẫy càng dính chặt. Xung quanh chim mồi, những bẫy keo này giăng thành “thiên la địa võng”.
tp-14.jpg
tp-18.jpg
Những ngày qua, lực lượng kiểm lâm, công an, chính quyền địa phương Nghệ An đã ra quân truy quét, tháo dỡ, tiêu hủy hàng nghìn phương tiện, dụng cụ bẫy bắt chim di cư trái phép tại các đồng ruộng, ven sông.
tp-4.jpg
tp-22.jpg
Hình ảnh lực lượng chức năng lội ruộng, thu gom, tháo dỡ chim giả, bẫy, lưới... tại các điểm săn bắt chim trời.
tp-10.jpg
tp-8.jpg﻿
﻿﻿﻿﻿tp-21.jpg
﻿﻿﻿tp-9.jpg
Lực lượng kiểm lâm thu gom, đốt tiêu hủy cò giả, lưới dùng để bẫy chim ngay trên đồng ruộng.
tp-19.jpg
Ông Phan Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Tân Châu - cho biết, từ đầu tháng 9, xã đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ chim hoang dã, chim di cư. Trong đó, nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, bẫy, buôn bán, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ chim, thú rừng trái phép; kêu gọi cán bộ, đảng viên và người dân gương mẫu chấp hành, vận động gia đình tháo dỡ dụng cụ bẫy bắt. Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sinh thái.
﻿“Với việc tuyên truyền và xử lý vi phạm, tháo dỡ bẫy đánh bắt, đến nay tình trạng đã giảm nhiều. Hàng tuần, lực lượng của xã đều ra quân truy quét, tháo dỡ nhằm chấm dứt hẳn tình trạng săn bắt chim trời, bảo vệ chim di cư”, ông Hùng cho hay.
Thu Hiền
#thiên la địa võng #bảo vệ chim di cư #bảo vệ môi trường #đa dạng sinh học #bảo vệ hệ sinh thái

