Tháo dỡ ‘thiên la địa võng’, ma trận bẫy chim mùa di cư

TPO - Cứ vào tháng 9 hằng năm là mùa di cư của đàn chim trời. Đây là thời điểm một số người dân các xã bán sơn địa, ven biển ở Nghệ An sử dụng “ma trận” bẫy để săn bắt các loài chim như cò, cói.
Các điểm bẫy chim thường được “thợ săn” lập tại các lùm cây, giăng đủ loại bẫy nhựa dính, lưới. Bẫy keo siêu dính được quét lên thanh tre hoặc nhựa, chỉ cần chim chạm lông là mắc kẹt, càng vùng vẫy càng dính chặt. Xung quanh chim mồi, những bẫy keo này giăng thành “thiên la địa võng”.
Những ngày qua, lực lượng kiểm lâm, công an, chính quyền địa phương Nghệ An đã ra quân truy quét, tháo dỡ, tiêu hủy hàng nghìn phương tiện, dụng cụ bẫy bắt chim di cư trái phép tại các đồng ruộng, ven sông.
Hình ảnh lực lượng chức năng lội ruộng, thu gom, tháo dỡ chim giả, bẫy, lưới... tại các điểm săn bắt chim trời.
Lực lượng kiểm lâm thu gom, đốt tiêu hủy cò giả, lưới dùng để bẫy chim ngay trên đồng ruộng.