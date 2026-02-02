Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Cứu hộ cá thể gấu nặng 120kg từ một doanh nghiệp

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một cá thể gấu ngựa bị nuôi nhốt hơn 25 năm tại TP. Đà Nẵng vừa được cứu hộ an toàn, chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam (Vườn Quốc gia Bạch Mã, TP. Huế), trở thành cá thể gấu đầu tiên được cứu hộ trên phạm vi cả nước trong năm 2026, đánh dấu khởi đầu tích cực cho công tác cứu hộ động vật hoang dã trong năm mới.

Ngày 2/2, Vườn Quốc gia Bạch Mã (TP. Huế), Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng và Tổ chức Động vật châu Á phối hợp tổ chức cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa từ một doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng, đưa về chăm sóc, cứu hộ tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam (cơ sở 2) thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã.

Cá thể được cứu hộ là gấu ngựa cái, tên Misa, nặng khoảng 120kg, đã bị nuôi nhốt hơn 25 năm trong khuôn viên doanh nghiệp. Trước đó, cá thể này đã được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm gắn chip điện tử, lập hồ sơ quản lý và theo dõi định kỳ theo quy định.

Sau quá trình tuyên truyền, vận động, doanh nghiệp đã chủ động tìm hiểu, trực tiếp đến tham quan cơ sở vật chất và điều kiện chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, từ đó tự nguyện thực hiện việc chuyển giao.

cuu-ho-gau-5.jpg
cuu-ho-gau-3.jpg
Cá thể gấu ngựa đã được vận chuyển an toàn về Vườn Quốc gia Bạch Mã trong ngày 2/2.

Ngay sau khi thống nhất, Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng phối hợp Vườn Quốc gia Bạch Mã và Tổ chức Động vật châu Á khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý, xây dựng phương án kỹ thuật, bảo đảm việc cứu hộ diễn ra an toàn, đúng quy trình và trong thời gian sớm nhất.

Đáng chú ý, doanh nghiệp chuyển giao cá thể gấu hoàn toàn tự nguyện, không yêu cầu bất kỳ hỗ trợ tài chính nào, thể hiện tinh thần nhân đạo và trách nhiệm đối với động vật hoang dã.

Theo Tổ chức Động vật châu Á, do cửa chuồng nuôi không phù hợp để ghép lồng cứu hộ, các chuyên gia thú y đã tiến hành gây mê để kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ gấu di chuyển sang lồng chuyên dụng. Kết quả khám sơ bộ cho thấy gấu ngựa Misa đáp ứng thuốc tốt, thể trạng tương đối ổn định và đủ điều kiện để vận chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Huế ngay trong ngày.

Đáng chú ý, đây là cá thể gấu đầu tiên được cứu hộ trên phạm vi cả nước trong năm 2026, đánh dấu khởi đầu tích cực cho công tác cứu hộ gấu, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật hoang dã và chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu trái với tập tính tự nhiên của loài.

Tính đến nay, Tổ chức Động vật Châu Á đã cứu hộ tổng cộng 291 cá thể gấu tại Việt Nam. Hiện có 13 cá thể gấu đang được chăm sóc và nuôi dưỡng trong các khu bán tự nhiên tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã. Riêng trong năm 2025, Tổ chức đã tiếp nhận 8 cá thể gấu từ các hộ nuôi trên cả nước theo hình thức chuyển giao tự nguyện.

Ngọc Văn
#cứu hộ #cá thể gấu ngựa #nuôi nhốt #đầu tiên trong năm 2026 #Vườn Quốc gia Bạch Mã #TP. Huế #Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng #Tổ chức Động vật châu Á

Xem thêm

Cùng chuyên mục