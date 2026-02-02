Cứu hộ cá thể gấu nặng 120kg từ một doanh nghiệp

TPO - Một cá thể gấu ngựa bị nuôi nhốt hơn 25 năm tại TP. Đà Nẵng vừa được cứu hộ an toàn, chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam (Vườn Quốc gia Bạch Mã, TP. Huế), trở thành cá thể gấu đầu tiên được cứu hộ trên phạm vi cả nước trong năm 2026, đánh dấu khởi đầu tích cực cho công tác cứu hộ động vật hoang dã trong năm mới.

Ngày 2/2, Vườn Quốc gia Bạch Mã (TP. Huế), Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng và Tổ chức Động vật châu Á phối hợp tổ chức cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa từ một doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng, đưa về chăm sóc, cứu hộ tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam (cơ sở 2) thuộc Vườn Quốc gia Bạch Mã.

Cá thể được cứu hộ là gấu ngựa cái, tên Misa, nặng khoảng 120kg, đã bị nuôi nhốt hơn 25 năm trong khuôn viên doanh nghiệp. Trước đó, cá thể này đã được Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm gắn chip điện tử, lập hồ sơ quản lý và theo dõi định kỳ theo quy định.

Sau quá trình tuyên truyền, vận động, doanh nghiệp đã chủ động tìm hiểu, trực tiếp đến tham quan cơ sở vật chất và điều kiện chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, từ đó tự nguyện thực hiện việc chuyển giao.

Cá thể gấu ngựa đã được vận chuyển an toàn về Vườn Quốc gia Bạch Mã trong ngày 2/2.

Ngay sau khi thống nhất, Chi cục Kiểm lâm TP. Đà Nẵng phối hợp Vườn Quốc gia Bạch Mã và Tổ chức Động vật châu Á khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý, xây dựng phương án kỹ thuật, bảo đảm việc cứu hộ diễn ra an toàn, đúng quy trình và trong thời gian sớm nhất.

Đáng chú ý, doanh nghiệp chuyển giao cá thể gấu hoàn toàn tự nguyện, không yêu cầu bất kỳ hỗ trợ tài chính nào, thể hiện tinh thần nhân đạo và trách nhiệm đối với động vật hoang dã.

Theo Tổ chức Động vật châu Á, do cửa chuồng nuôi không phù hợp để ghép lồng cứu hộ, các chuyên gia thú y đã tiến hành gây mê để kiểm tra sức khỏe và hỗ trợ gấu di chuyển sang lồng chuyên dụng. Kết quả khám sơ bộ cho thấy gấu ngựa Misa đáp ứng thuốc tốt, thể trạng tương đối ổn định và đủ điều kiện để vận chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Huế ngay trong ngày.

Đáng chú ý, đây là cá thể gấu đầu tiên được cứu hộ trên phạm vi cả nước trong năm 2026, đánh dấu khởi đầu tích cực cho công tác cứu hộ gấu, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ động vật hoang dã và chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu trái với tập tính tự nhiên của loài.