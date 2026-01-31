Khai trương Hệ sinh thái STEM Quốc gia, tôn vinh giải đấu STEM, Robotics

TPO - Sáng 31/1, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) chính thức khai trương Hệ sinh thái STEM tại Hòa Lạc, đồng thời vinh danh các đội tuyển đạt thành tích xuất sắc tại các giải đấu STEM, Robotics quốc tế năm 2025.

Đây là hoạt động trọng tâm nhằm hưởng ứng Nghị quyết số 71 và Chỉ thị số 281 của Chính phủ về bồi dưỡng thế hệ trẻ thông qua giáo dục STEM, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Hệ sinh thái STEM và khởi động chuỗi giải đấu công nghệ quy mô 30.000 học sinh.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Vũ Quốc Huy - Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia nhấn mạnh, giáo dục STEM hiện nay không còn là lựa chọn mà là yêu cầu chiến lược. Việc đưa vào vận hành Hệ sinh thái STEM tại Hòa Lạc – một không gian trải nghiệm tiêu chuẩn quốc tế – là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

"Hệ sinh thái này không chỉ là không gian học tập, là mô hình tham khảo để đổi mới phương pháp dạy và học, mà còn là điểm kết nối tri thức, ươm mầm tài năng. Tôi tin tưởng nơi đây sẽ khơi nguồn sáng tạo, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho Việt Nam", ông Vũ Quốc Huy khẳng định.

Các đại biểu tham quan khu vực trải nghiệm.

Đồng hành cùng hệ sinh thái STEM quốc gia và các giải đấu lớn còn có sự tham gia của các đơn vị đào tạo công nghệ thực chiến. Là một trong các đơn vị tham gia đồng hành xây dựng Hệ sinh thái STEM tại NIC Hòa Lạc, bà Nguyễn Hiền Phương – Chủ tịch Học viện Công nghệ Tekmonk, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hanoi Telecom cho biết, việc doanh nghiệp tham gia vào hệ sinh thái của Chính phủ là bước đi chiến lược để giải bài toán "phổ cập công nghệ".

"Đồng hành cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, chúng tôi mang sức mạnh thực chiến của doanh nghiệp đặt vào không gian đào tạo bài bản của Chính phủ. Mục tiêu của chúng tôi là biến STEM, AI và Robotics từ những khái niệm 'xa xỉ' trở thành công cụ phổ thông cho mọi học sinh từ mầm non đến THPT, giúp các em tiếp cận công nghệ một cách bình đẳng và thiết thực nhất", bà Hiền Phương chia sẻ.

Nhắn nhủ tới các thế hệ học sinh – những người được kỳ vọng là "siêu trí tuệ" tương lai, bà Hiền Phương gửi gắm thông điệp: "Trong thời đại AI, kiến thức có thể cập nhật sau một đêm, nhưng bản lĩnh sáng tạo mới là thứ giúp các bạn trẻ dẫn dắt tương lai. Đừng chỉ là người dùng công nghệ giỏi, hãy là người tạo ra công nghệ để giải quyết những vấn đề lớn của xã hội".

Khởi động giải đấu quốc gia quy mô 30.000 học sinh

Tại sự kiện, NIC đã tổ chức vinh danh các đội thi, huấn luyện viên có thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế năm 2025 và phát động một số giải đấu STEM - Robotics năm 2026 do NIC bảo trợ hoặc đồng tổ chức.

Giám đốc Công ty Cổ phần Tiền Phong Bùi Văn Phượng công bố lộ trình triển khai cuộc thi.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã công bố lộ trình triển khai Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025-2026. Đây là giải đấu quy mô lớn do Công ty Cổ phần Tiền Phong (Báo Tiền Phong) phối hợp cùng NIC, Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương và Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Tại lễ phát động, ông Bùi Văn Phượng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiền Phong nhấn mạnh, cuộc thi là hành động cụ thể hóa Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Đảng về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Khác với các sân chơi phong trào, giải vô địch quốc gia này được thiết kế chuyên sâu để học sinh phổ thông vận dụng kiến thức liên môn (STEM), trí tuệ nhân tạo (AI) và Robotics để giải quyết những bài toán thực tiễn.

Vinh danh các đội thi, huấn luyện viên có thành tích cao trong các cuộc thi, giải đấu STEM, Robotics quốc tế trong năm 2025.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiền Phong chia sẻ những con số đầy ấn tượng về sức hút của giải đấu ngay từ những ngày đầu khởi động: "Tính đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức đã nhận được hồ sơ đăng ký từ hơn 500 trường học trên cả nước với số lượng thí sinh tham gia lên tới hơn 30.000 em. Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Điều này cho thấy khát khao rất lớn của nhà trường và học sinh đối với một sân chơi công nghệ bài bản, chuẩn mực".

Đại diện Báo Tiền Phong cũng khẳng định, thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn tạo ra một môi trường rèn luyện tư duy phân tích, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực giải quyết vấn đề cho thế hệ trẻ. "Chúng tôi mong muốn nhận được sự đồng hành sâu rộng từ các cơ quan bộ ngành và hệ thống giáo dục để cuộc thi thực sự trở thành bệ phóng tài năng, nơi các em học sinh được tỏa sáng và chuẩn bị hành trang vững chắc cho kỷ nguyên số", ông Bùi Văn Phượng bày tỏ.