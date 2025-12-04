Trường học trăn trở để phòng STEM không 'đắp chiếu'

TPO - Chương trình GDPT 2018, giáo dục STEM là yêu cầu bắt buộc. Trước đây, các trường “kêu” khó vì không có cơ sở vật chất. Nhưng khi đã được đầu tư, vấn đề đặt ra là vận hành thế nào để phòng STEM hoạt động, tránh tình trạng “đắp chiếu” sẽ lãng phí nguồn lực rất lớn.

Chiều 3/12, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) phối hợp Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị triển khai chương trình STEM Innovation Petrovietnam nhằm xây dựng 100 phòng thực hành STEM đạt chuẩn quốc tế trong năm 2025 tại 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Tại hội nghị, thầy Lưu Văn Thông, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) chia sẻ, tháng 5/2025, nhà trường đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và trao tặng phòng học STEM hiện đại. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là, làm thế nào để phòng STEM “sống”, được vận hành, không đóng cửa.

Học sinh Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) thi đấu Robotics.

Xác định muốn vận hành được phòng STEM, vấn đề nằm ở con người. Ngay trong hè năm học vừa qua, Ban giám hiệu đã lựa chọn giáo viên ở bộ môn Khoa học tự nhiên, Tin học, giáo viên trẻ có khả năng tiếp cận nhanh nhạy với công nghệ để bồi dưỡng, tập huấn. Đến đầu năm học 2025-2026, giáo viên đã rất tự tin làm chủ công nghệ và thiết bị robot.

“Học sinh cũng phải hiểu sâu, làm chủ công nghệ. Nhà trường tiếp tục lựa chọn các nhóm học sinh đam mê công nghệ, STEM để bồi dưỡng, tự vận hành các thiết bị hoặc vận hành dưới sự giám sát của giáo viên”, thầy Thông nói.

Để mang những bài học đến gần hơn với cuộc sống, trường tự tổ chức các giải đấu Robot, STEM cho học sinh trải nghiệm. Học sinh rất hào hứng tham gia. Trường THCS Cầu Giấy cũng thành lập Câu lạc bộ AI, Robotics cùng 11 câu lạc bộ khác, tạo môi trường để học sinh trải nghiệm thường xuyên.

Sắp tới, học sinh của trường tham dự giải đấu về Robottics cấp quốc gia, quốc tế. Như vậy, học sinh đã có môi trường để học, trải nghiệm và trưởng thành rất nhiều.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT) Thái Văn Tài cho biết, mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là hình thành cho học sinh các phẩm chất và năng lực cốt lõi của công dân thế kỷ 21. Trong các năng lực cần được thành, cần có năng lực khoa học và công nghệ. Vì vậy, nhiệm vụ cấp thiết của các trường học là đẩy mạnh dạy học tích hợp để học sinh phát triển năng lực này.

Ông Tài nhấn mạnh, trong Chương trình GDPT 2018, giáo dục STEM là yêu cầu bắt buộc, đòi hỏi tất cả giáo viên phải nghiên cứu, triển khai nghiêm túc. Khi đã có phòng STEM, cần phải có người vận hành, nếu không phòng học sẽ bị "đóng cửa", rất lãng phí.

Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng nội dung, tài liệu và huy động đội ngũ chuyên gia tập huấn nhằm đảm bảo các phòng STEM vận hành hiệu quả, trở thành hạt nhân của hệ sinh thái giáo dục STEM, góp phần tạo môi trường học tập hiện đại cho học sinh.

Vụ trưởng Vụ giáo dục Phổ thông lưu ý các nhà trường khi có phòng học STEM cần mở rộng phục vụ cả khu vực, không nên là đặc quyện của một trường, nhằm tăng hiệu quả đầu tư.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2025, chương trình sẽ triển khai tại mỗi tỉnh/thành phố 3 phòng học STEM theo tiêu chuẩn quốc tế, gồm 2 phòng cho trường THPT và 1 phòng cho trường THCS.

Tính đến ngày 2/12, 100 phòng đã được khảo sát xây dựng phương án triển khai, trong đó có 14 phòng đã hoàn thiện bàn giao cho nhà trường; 28 phòng đang thực hiện thi công lắp đặt; 58 phòng đang triển khai bước cuối lựa chọn nhà cung cấp thời gian dự kiến triển khai theo tiến độ. Các phòng STEM được bàn giao cho các trường chậm nhất ngày 31/12 năm nay.