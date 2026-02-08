Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Trợ lý ảo y tế của sinh viên Đà Nẵng giành giải thưởng 25.000 USD

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vượt qua gần 1.500 dự án đến từ các trường đại học trên toàn quốc, hai dự án của sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn (VKU, Đại học Đà Nẵng) đã nhận giải thưởng trị giá 25.000 USD từ chương trình Ươm tạo khởi nghiệp quốc tế.

Hai dự án “ShieldNet – Hệ thống AI đa tầng hỗ trợ và bảo vệ không gian mạng” và “MediPath – Trợ lý số hỗ trợ bác sĩ và bệnh nhân theo quy trình khám thực tế” đã tham gia chương trình Ươm tạo khởi nghiệp quốc tế (UniVentures).

viet-han.jpg
Hai dự án của sinh viên VKU giành giải thưởng 25.000 USD.

Đỗ Thị Ngọc Loan (22EL, VKU), thành viên dự án MediPath cho hay trong những lần đi khám bệnh, mọi người nhận thấy các bác sĩ tốn rất nhiều thời gian nhìn vào màn hình máy tính để gõ bệnh án. “Khi tìm hiểu sâu hơn thông qua quá trình quan sát thực tế và nghiên cứu, chúng em phát hiện ra các bác sĩ đang chịu áp lực khổng lồ từ thủ tục hành chính, chiếm tới 30-40% thời gian làm việc.

Chúng em tự hỏi tại sao trong kỷ nguyên số, những người giỏi nhất lại phải làm những công việc thủ công nhất?. Đó là lý do MediPath ra đời, với mong muốn dùng công nghệ để chia sẻ gánh nặng đó với các bác sĩ nói riêng và nền y tế của Việt Nam nói chung”, Loan chia sẻ.

MediPath có hai luồng trải nghiệm thông minh. Luồng tương tác với người dùng là một chatbot y tế có thể hỏi đáp và thu thập triệu chứng bệnh một cách logic. Trợ lý này cũng tuân thủ quy trình khám lâm sàng 7 bước, bao gồm: lý do đến khám, mô tả triệu chứng, tiền sử bệnh lý, dị ứng, thuốc đang dùng và các yếu tố nguy cơ.

Khi người dùng có nhu cầu đặt lịch khám tại bệnh viện, MediPath sử dụng dữ liệu đã thu thập để gợi ý phân khoa phù hợp và hỗ trợ người dùng trong việc đặt lịch. Luồng này giúp người bệnh tiết kiệm thời gian, bớt lo lắng khi khai báo triệu chứng, và chuẩn bị thông tin đầy đủ trước khi gặp bác sĩ.

Luồng thứ 2 sẽ hiển thị cho bác sĩ. Những dữ liệu thu thập từ tương tác với MediPath được tổng hợp thành một bảng trình bày trực quan, giúp bác sĩ xem nhanh triệu chứng, tiền sử, nguy cơ của bệnh của bệnh nhân. Những thông tin hiển thị cũng được trình bày logic, gọn gàng để bác sĩ dễ dàng nắm bắt.

kham-benh.png
MediPath giúp bác sĩ giảm bớt việc thực hiện các thủ tục một cách thủ công khi khám bệnh.

Loan chia sẻ thêm, MediPath là dự án nghiên cứu kết hợp giữa giảng viên và sinh viên. Thông qua việc tích hợp các công nghệ AI tiên tiến, MediPath được định hướng trở thành một hệ thống thông minh, toàn diện, có khả năng vận hành song song các quy trình dành riêng cho bệnh nhân và bác sĩ, giúp toàn bộ hệ sinh thái y tế hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn.

Dự án cũng hướng đến phân khúc bệnh viện tư nhân trước, vì nơi này sẵn sàng chi trả để nâng cao trải nghiệm khách hàng. “Khi bước ra sân chơi lớn, đứng cạnh các đội thi rất mạnh từ khắp cả nước, chúng em cũng rất hồi hộp. Nhưng khi bắt đầu thuyết trình, sự tự tin đã lấn át nỗi sợ. Sự tự tin đó đến từ việc chúng em hiểu rất rõ khó khăn của bác sĩ mà mình đang giải quyết, và niềm tin rằng trí tuệ Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra những giải pháp công nghệ vươn tầm thế giới”, Loan nói.

Cùng với ShieldNet, MediPath của sinh viên Đà Nẵng đã vượt qua gần 1.500 dự án, lọt vào top 10 Univentures danh giá, cùng giải thưởng 25.000 USD. Đồng thời, cả hai dự án còn được tham gia chương trình ươm tạo 3 tháng (từ xa) tại HUB TP Hồ Chí Minh, mở ra cơ hội tiếp cận mạng lưới cố vấn, nhà đầu tư và hệ sinh thái startup khu vực.

Thanh Hiền
