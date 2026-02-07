Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phát hành tem 'Tết Bính Ngọ' và xu 'Nhật Mã Phi Vân'

Nguyễn Hoài
TPO - Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành đặc biệt bộ tem “Tết Bính Ngọ” và đồng xu sưu tầm “Nhật Mã Phi Vân”.

Đây là hai sản phẩm văn hóa giàu giá trị thẩm mỹ, mang dấu ấn mỹ thuật dân gian đương đại, gửi gắm thông điệp “Mã đáo thành công” và tinh thần “Vạn dặm quang minh”, hướng tới một năm mới an khang, hanh thông và bứt phá.

Bộ tem "Tết Bính Ngọ" gồm 2 mẫu tem và 1 blốc, do họa sỹ Nguyễn Quang Vinh thiết kế, truyền tải thông điệp "Mã đáo thành công", lời chúc quen thuộc nhưng sâu sắc, gửi gắm niềm tin về một hành trình mới khởi sắc, bền bỉ và thành công.

Trong văn hóa phương Đông, ngựa là linh vật biểu trưng cho sức mạnh, trung thành, kiên nhẫn và may mắn. Từ cảm hứng đó, bộ tem được thể hiện theo phong cách dân gian đương đại, lần đầu tiên đưa hình tượng "Ngựa 9 Hồng Mao" trong truyền thuyết lên tem Tết Việt Nam.

Bộ tem ‘Tết Bính Ngọ’ và xu ‘Nhật Mã Phi Vân’

Hai mẫu tem khắc họa cặp song mã gồm ngựa bạch và ngựa tía mang dàn trống hội đón xuân. Ngựa bạch với dáng vẻ thanh thoát, bờm dài, cõng dàn trống con là hiện thân cho tính âm; ngựa tía với vóc dáng khỏe khoắn, chắc khỏe, cõng trống lớn là biểu trưng cho tính dương. Hai hình tượng ghép lại tạo nên sự hài hòa âm – dương, tượng trưng cho sự cân bằng, thuận hòa và khởi đầu tốt đẹp.

Dáng ngựa cúi chào nhau còn gợi lên tinh thần khiêm nhường, trìu mến, lan tỏa không khí gia đình sum vầy, yêu thương trong những ngày đầu năm.

Mẫu blốc tem tiếp tục mở rộng câu chuyện với hình ảnh đàn ngựa 8 con phi nước đại, nổi bật ở trung tâm là hình tượng "Thiên lý mã" được chắp thêm đôi cánh phượng hoàng. Hình ảnh một chú ngựa quay lại khích lệ đồng đội phía sau như gửi gắm thông điệp đồng hành, cùng tiến, nhấn mạnh ý nghĩa "mã đáo thành công" không chỉ là đích đến, mà còn là hành trình của sự sẻ chia và bền bỉ.

Song hành cùng bộ tem Tết, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Công ty Tem Bưu chính giới thiệu đồng xu sưu tầm "Nhật Mã Phi Vân", một sản phẩm kết hợp hài hòa giữa mỹ thuật tem bưu chính truyền thống và phong cách thiết kế hiện đại.

Lấy cảm hứng từ hình tượng Ngựa Mặt Trời phi vân, đồng xu truyền tải tinh thần dẫn đầu, bứt phá và ánh sáng khai mở, gắn với thông điệp "Vạn dặm quang minh".

Hình ảnh ngựa sải bước giữa tầng mây tượng trưng cho vận hội mới, cho khát vọng vươn tới những chân trời rộng mở. Các chi tiết được xử lý tinh tế về bố cục, màu sắc và chất liệu, tạo nên tổng thể sang trọng, giàu chiều sâu văn hóa.

Nguyễn Hoài
