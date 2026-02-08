"Tết không xa nhà" cho hàng trăm công nhân Đà Nẵng khó khăn

TPO - Không có điều kiện về quê, hàng trăm công nhân, người lao động ở Đà Nẵng cùng nhau gói bánh chưng, làm mâm tất niên, nhận quà Tết trong chương trình “Tết không xa nhà”, để Tết nơi xứ người vẫn đủ đầy hơi ấm sum vầy.