"Tết không xa nhà" cho hàng trăm công nhân Đà Nẵng khó khăn

Giang Thanh

TPO - Không có điều kiện về quê, hàng trăm công nhân, người lao động ở Đà Nẵng cùng nhau gói bánh chưng, làm mâm tất niên, nhận quà Tết trong chương trình “Tết không xa nhà”, để Tết nơi xứ người vẫn đủ đầy hơi ấm sum vầy.

tp-tet-khong-xa-nha-1.jpg
Ngày 8/2, hàng trăm công nhân khó khăn không có điều kiện về quê ở Đà Nẵng đã cùng nấu bánh chưng, làm mâm tất niên… đón Tết sớm trong chương trình “Tết không xa nhà﻿” do Liên đoàn Lao động phường Liên Chiểu tổ chức. Ảnh: Giang Thanh
tp-tet-khong-xa-nha-9.jpg
Từ sáng sớm, Nhà sinh hoạt cộng đồng khu dân cư Quang Thành 4A (phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) đã rộn rã tiếng cười nói, ai nấy đều tất bật, người chuẩn bị củi, người dọn bàn ghế, người bày mâm….
tp-tet-khong-xa-nha-7.jpg
Một nhóm công nhân cẩn thận xếp bánh chưng, bánh tét vào nồi lớn, đổ nước, nhóm lửa rồi ngồi canh bếp. Ở một góc khác, mọi người chuẩn bị bàn ghế, trang trí cành đào, chậu cúc mâm xôi, bày biện mâm cơm tất niên. Không khí Tết hiện hữu rõ nét giữa lòng khu công nghiệp, nơi vốn quen với nhịp máy móc và ca kíp.
tp-tet-khong-xa-nha-10.jpg
Tất bật cùng đồng nghiệp chuẩn bị các món ăn cho mâm cúng tất niên, chị Phan Thị Kim Ngọc (SN 1980, công nhân Công ty Mabuchi Motor) kể rằng năm nay sẽ ở lại làm việc xuyên Tết bởi chế độ, giờ công tốt hơn thường ngày.
tp-tet-khong-xa-nha-14.jpg
“Mọi năm, cứ khoảng đến 25 tháng Chạp là tôi lại chộn rộn chuẩn bị sắm sửa để về quê đón Tết. Nhưng năm nay kinh tế khó khăn hơn, tôi quyết định gác Tết để tranh thủ làm việc, kiếm thêm chút thu nhập, ra Tết rảnh đơn hàng sẽ về quê thăm ba mẹ, họ hàng”, chị Ngọc kể.
tp-tet-khong-xa-nha-2.jpg
Quê ở Hà Tĩnh, năm nay, anh Lê Cảnh Khang (SN 1988, công nhân Công ty Thép Việt Mỹ) cũng quyết định ở lại Đà Nẵng. Trước đó mấy hôm, vợ con anh đã về quê đón Tết sớm. Ở lại làm việc, mức lương cao hơn ngày thường 2 – 3 lần, anh Khang nhẩm tính nếu chăm chỉ cũng tích cóp được thêm một khoản kha khá để dành.
tp-tet-khong-xa-nha-4.jpg
“Ở lại đây một mình cũng có chút chạnh lòng, nhưng hoàn cảnh khó khăn quá nên tôi phải nỗ lực. Được công đoàn tặng quà, tổ chức các hoạt động để anh em công nhân﻿ giao lưu, đón Tết sớm, tôi thấy cũng vơi bớt phần nào nỗi buồn, cảm nhận được không khí Tết đang đến rất gần”, anh Khang nói.
tp-tet-khong-xa-nha-15.jpg
Trong khuôn khổ chương trình “Tết không xa nhà”, Liên đoàn Lao động phường Liên Chiểu đã trao 450 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho công nhân lao động, nữ lao động đơn thân đang cư trú tại các Tổ công nhân tự quản. Trước đó, đơn vị cũng đã trao 146 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở.
tp-tet-khong-xa-nha-13.jpg
tp-tet-khong-xa-nha-6.jpg
tp-tet-khong-xa-nha-11.jpg
tp-tet-khong-xa-nha-5.jpg
Không chỉ hỗ trợ vật chất, “Tết không xa nhà” còn mang đến không khí ấm áp, sum vầy cho công nhân, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết. Các hoạt động như: thi nấu ăn “Bữa cơm công đoàn”, “Bịt mắt bắt vịt”, “Bịt mắt đập heo”, “Đổ nước vào chai”… diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo công nhân tham gia.
tp-tet-khong-xa-nha-12.jpg
Ngoài ra, công nhân, người lao động, cán bộ công đoàn phường Liên Chiểu cũng cùng nhau nấu 350 bánh chưng để trao tặng đến các Tổ công nhân tự quản trên địa bàn, giúp công nhân ở lại đón Tết đủ đầy, ấm áp.
tp-tet-khong-xa-nha-8.jpg
Theo ông Lê Trọng Nguyên, Chủ tịch Liên đoàn lao động phường Liên Chiểu, trên địa bàn có 31 Tổ công nhân tự quản với gần 7.000 công nhân, người lao động đang tạm trú, trong đó có nhiều hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết.
tp-tet-khong-xa-nha-3.jpg
“Bởi vậy, Công đoàn phường tổ chức nhiều hoạt động để chăm lo cho công nhân, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán﻿ Bính Ngọ, đặc biệt là các anh chị em công nhân khó khăn, phải ở lại làm việc xuyên Tết. Chúng tôi mong muốn mang Tết đầm ấm, đủ đầy đến với tất cả công nhân, người lao động, để ai cũng được vui xuân, đón Tết”, ông Nguyên nói.
Giang Thanh
