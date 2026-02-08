"Tết không xa nhà" cho hàng trăm công nhân Đà Nẵng khó khăn

TPO - Không có điều kiện về quê, hàng trăm công nhân, người lao động ở Đà Nẵng cùng nhau gói bánh chưng, làm mâm tất niên, nhận quà Tết trong chương trình “Tết không xa nhà”, để Tết nơi xứ người vẫn đủ đầy hơi ấm sum vầy.
Không chỉ hỗ trợ vật chất, “Tết không xa nhà” còn mang đến không khí ấm áp, sum vầy cho công nhân, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết. Các hoạt động như: thi nấu ăn “Bữa cơm công đoàn”, “Bịt mắt bắt vịt”, “Bịt mắt đập heo”, “Đổ nước vào chai”… diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo công nhân tham gia.