Kinh tế

Google News

Thủ tướng: Nghiên cứu giải pháp huy động nguồn ngoại tệ, vàng miếng trong dân

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa; đồng thời khẩn trương nghiên cứu các giải pháp huy động, thu hút nguồn ngoại tệ và vàng miếng trong dân.

Triển khai hiệu quả thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện ngày 8/2 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa năm 2026

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tập trung điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng thời, cần khai thác hiệu quả dư địa của chính sách tài khóa để hỗ trợ, phối hợp hiệu quả với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác thực hiện mục tiêu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

82vag.jpg
Cần sớm hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai hiệu quả Nghị quyết về việc thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, Đề án Thành lập và phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua.

“Hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa”, công điện nêu rõ.

Không "gây sốc", "giật cục"

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; theo dõi sát diễn biến lạm phát, tỷ giá, lãi suất, thanh khoản… để điều hành các công cụ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, mềm mại, không "gây sốc", "giật cục".

Cùng với đó, điều hành tăng trưởng tín dụng ở mức phù hợp, công bố, công khai, minh bạch và tùy diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường để có điều chỉnh phù hợp, kịp thời. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát rủi ro.

Ngân hàng Nhà nước cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện báo cáo về việc nghiên cứu các giải pháp để thu hút nguồn ngoại tệ và vàng miếng trong dân theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ trước đó.

Cơ quan này cũng được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thường trực Chính phủ về việc nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, ngày 4/2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, Chính phủ cũng sẽ theo dõi sát diễn biến của thị trường vàng; triển khai kịp thời các giải pháp để bình ổn thị trường vàng trong trường hợp cần thiết.

“Phấn đấu trước ngày 10/2 đưa vào vận hành sàn giao dịch vàng, thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất, bảo đảm an toàn, lành mạnh, công khai, minh bạch”, ông Sơn nêu rõ.

Luân Dũng
#sàn giao dịch vàng #ngoại tệ #vàng miếng #Chính phủ #Thủ tướng #chính sách tài khóa

