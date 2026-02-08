Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn hoàn thiện công tác vận hành, sẵn sàng phục vụ người dân về quê ăn Tết

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tổng chiều dài 88km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Gia Lai, là tuyến giao thông quan trọng kết nối liên hoàn trục cao tốc Bắc - Nam khu vực miền Trung. Dự án có quy mô lớn với 77 cầu và 3 hầm đường bộ, trong đó hầm Bình Đê dài 3,2km là công trình cấp đặc biệt, đòi hỏi yêu cầu rất cao về kỹ thuật vận hành và bảo đảm an toàn giao thông.

Dự án đã hoàn thành và được khánh thành vào cuối năm 2025. Ngày 5/2/2026, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng cùng Hội đồng đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã làm việc với Ban QLDA 2 và các chủ thể liên quan để thống nhất nghiệm thu, đưa dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào khai thác phục vụ người dân đi lại trong cao điểm Tết Nguyên đán.

Để đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Ban Quản lý dự án 2 đã phê duyệt lựa chọn Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) tổ chức quản lý, vận hành và bảo trì khai thác tạm tuyến cao tốc. Nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và kịp thời xử lý các tình huống sự cố phát sinh trong quá trình vận hành.

HHV là đơn vị có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, vận hành các công trình giao thông quy mô lớn trên cả nước như hầm Hải Vân, hầm Đèo Cả, hầm Cù Mông, các tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, tuyến cao tốc nối tỉnh Ninh Bình với tỉnh Nghệ An có 3 hầm xuyên núi gồm hầm Tam Điệp và Thung Thi thuộc cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, và hầm Trường Vinh thuộc cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt….

Đến nay, đơn vị đã hoàn tất công tác chuẩn bị về nhân lực, máy móc, trang thiết bị kỹ thuật, xây dựng phương án vận hành và đã tổ chức diễn tập điều hành giao thông, cứu hộ cứu nạn trên toàn tuyến, nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân lưu thông an toàn, thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán.

Ông Võ Ngọc Trung - Phó Tổng giám đốc HHV cho biết, đơn vị đã xây dựng các phương án vận hành chi tiết, bao quát toàn bộ các tình huống có thể phát sinh trong quá trình khai thác, từ các va chạm giao thông cục bộ đến những sự cố nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến hai chiều lưu thông.

Theo ông Trung, hầm Bình Đê dài 3,2km được xác định là điểm trọng yếu, tiềm ẩn nhiều thách thức trong công tác điều hành giao thông. Do đó, đơn vị đã xây dựng phương án vận hành và xử lý sự cố riêng cho khu vực hầm, đồng thời bố trí đầy đủ lực lượng, thiết bị chuyên dụng và hệ thống giám sát nhằm bảo đảm an toàn ở mức tối đa trong quá trình khai thác, nhất là trong điều kiện lưu lượng phương tiện tăng cao dịp Tết.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả công tác vận hành, Ban Quản lý dự án 2 cũng phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát giao thông, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng chính quyền địa phương hai tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai trong công tác tổ chức giao thông, xử lý sự cố và giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến.

Với sự chuẩn bị đồng bộ, bài bản từ công tác nghiệm thu đến bố trí nhân lực, trang thiết bị và phương án vận hành, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã sẵn sàng đưa vào khai thác phục vụ người dân đi lại an toàn, thuận lợi trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1 và phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.