Bắt đầu thảm nhựa mặt đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai mở rộng

TPO - Mới hơn 4 tháng thi công, dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã nhanh chóng bước bước vào giai đoạn thảm nhựa đường. Mặt đường của dự án này là loại bê tông nhựa có độ nhám cao, có thể thoát nước thẳng xuống lòng đường, tránh tình trạng trơn trượt và nước chảy trên mặt đường như hiện nay...

Thông tin từ Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), chủ đầu tư dự án này cho hay, ngày 5/2 vừa qua, nhà thầu của dự án đã thi công rải lớp hỗn hợp đá gia cố chặt nhựa nóng 25 dày 10cm thuộc đoạn Km214+250 - Km214+440 (Trái tuyến).

Hoạt động thi công, thảm nhựa.

Đây là lớp bê tông nhựa đầu tiên sau khi đã hoàn thành nền đường (gồm lớp cấp phối đá dăm và cấp phối đá dăm gia cố xi măng), đánh dấu dự án đoạn tuyến này chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Theo thiết kế mặt đường, sau lớp bê tông mới thảm sẽ có thêm hai lớp thảm nhựa đường nữa mới hoàn thiện mặt đường. Lớp tiếp theo là bê tông nhựa chặt 19 (là bê tông nhựa có kích thước hạt tối đa 19 mm) với độ dày 6 cm. Trên cùng là lớp bê tông nhựa rỗng thoát nước 12,5, dày 4 cm.

Theo các kỹ sư thi công dự án, lớp nhựa rỗng trên cùng là loại bê tông nhựa được cải tiến, vừa giúp tạo độ nhám vừa cho phép nước thẩm thấu xuống mặt đường rồi trôi ra ngoài. Nhược điểm của cao tốc Nội Bài - Lào Cai hiện nay là thường xảy ra tình trạng nước chảy tràn trên mặt đường khi trời mưa, nguy hiểm cho xe chạy tốc độ cao. Vì vậy, loại mặt đường mới này sẽ khắc phục được tình trạng này.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Thế Cường - Phó Tổng Giám đốc VEC - cho hay, ngoài phần đường mở rộng, loại mặt đường mới này cũng sẽ được sử dụng cho phần đường cũ (hai làn đang khai thác hiện nay) để tạo sự đồng bộ, an toàn hơn cho người sử dụng. Lãnh đạo VEC cũng cho hay, dải phân cách giữa của đoạn tuyến mở rộng này cũng sẽ được làm bằng bê tông mà không làm dải phân cách bằng cây để tiết kiệm, an toàn hơn khi khai thác.