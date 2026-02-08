Giá vàng tiếp tục tăng rất mạnh

TPO - Sáng nay (8/2), giá vàng trong nước tăng rất mạnh theo giá thế giới, vàng miếng SJC và vàng nhẫn trên mốc 179 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng, tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Chỉ trong 2 ngày qua, giá vàng miếng SJC tăng hơn 7 triệu đồng/lượng, thể hiện sức cầu mạnh từ thị trường trong nước.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh 2 ngày qua.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 176 - 179 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng so với sáng qua; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 176,3 - 179,3 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.960 USD/ounce. Hiện, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng

Giá bạc thỏi, bạc miếng cũng tăng mạnh ngày thứ 2 liên tiếp. Theo đó, bạc Phú Quý niêm yết 2,8 - 2,9 triệu đồng/lượng, tương đương 79 triệu đồng/kg, tăng 3 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Bạc Ancarat niêm yết 78 triệu đồng/kg. Giá bạc thế giới tăng lên mốc 77 USD/ounce.

Ở thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.065 đồng/USD; Vietcombank niêm yết ở mức 25.760 - 26.150 đồng/USD (mua - bán).