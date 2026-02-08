Bitcoin lao dốc mạnh từ khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ

TPO - Giá bitcoin đang đối mặt nguy cơ tiếp tục suy giảm sau khi xóa sạch toàn bộ mức tăng đạt được kể từ thời điểm ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ (tháng 11/2024). Diễn biến này phản ánh tình trạng thanh khoản suy yếu và mức độ bất ổn ngày càng gia tăng trên thị trường tiền mã hóa toàn cầu.

Cùng với bitcoin, nhiều tài sản kỹ thuật số khác cũng giảm sâu trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại định giá cổ phiếu công nghệ bị thổi phồng và lộ trình cắt giảm lãi suất thiếu rõ ràng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo ông Thomas Probst - chuyên gia phân tích tại công ty dữ liệu tiền mã hóa Kaiko, quá trình suy giảm thanh khoản đã diễn ra trong nhiều tháng và chưa có dấu hiệu kết thúc. “Thanh khoản thấp khiến biến động giá trở nên mạnh và khó lường hơn”, ông nhận định.

Thị trường tiền số đã chịu cú bán tháo mạnh vào ngày 30/1/2025, sau khi Tổng thống Trump công bố lựa chọn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed cho nhiệm kỳ tiếp theo. Động thái này làm dấy lên kỳ vọng Fed sẽ thu hẹp bảng cân đối kế toán, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro như bitcoin. Kể từ đó, giá tiền mã hóa liên tục dao động mạnh, có thời điểm giảm tới 20% trước khi phục hồi trở lại.

Giá bitcoin đang đối mặt nguy cơ tiếp tục suy giảm sau khi xóa sạch toàn bộ mức tăng đạt được kể từ thời điểm ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Những biến động gần đây tiếp tục làm dấy lên hoài nghi về triển vọng dài hạn của bitcoin.

Tháng 10 năm ngoái, thị trường tiền mã hóa đã trải qua đợt thanh lý lớn nhất trong lịch sử sau khi ông Trump công bố các biện pháp thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc, khiến dòng thanh khoản bị cuốn trôi và đến nay vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Theo ông Denny Galindo - chiến lược gia tại Morgan Stanley Wealth Management, cú sụp đổ nhanh khi đó đã “làm vỡ bong bóng đòn bẩy” tích tụ trong thời gian dài.

Chính sách thân thiện với tiền mã hóa của chính quyền ông Trump từng giúp bitcoin bứt phá mạnh, đưa giá lên mức kỷ lục trên 125.000 USD vào tháng 10/2025. Tuy nhiên, dù các chính sách ủng hộ tiền số tiếp tục được triển khai trong năm 2025, đà giảm giá gần đây vẫn chưa được chặn lại. Bitcoin đã rơi xuống dưới mốc 61.000 USD, mức thấp nhất thời điểm trước bầu cử tổng thống Mỹ 1 tháng.

Dù vậy, một số ý kiến cho rằng thị trường có thể đang tiến gần vùng đáy. Ông James Butterfill - Giám đốc nghiên cứu tại CoinShares - cho biết nhiều tín hiệu cho thấy áp lực bán đang suy yếu, đặc biệt là từ nhóm “cá voi” - những nhà đầu tư nắm giữ lượng bitcoin rất lớn. “Nhiều người xem đây là cơ hội mua vào, thay vì hoảng loạn rút lui”, ông nói.

Một yếu tố đáng lo ngại khác là tình trạng thanh khoản ngày càng mỏng. Theo Kaiko, độ sâu thị trường trung bình của bitcoin - thước đo khả năng hấp thụ giao dịch mà không gây biến động mạnh đã giảm từ hơn 8 triệu USD xuống còn khoảng 5 triệu USD hiện nay. Điều này khiến các lệnh giao dịch nhỏ cũng có thể gây ra biến động giá lớn.

Các chuyên gia cho rằng thị trường vẫn sẽ đối mặt với nhiều đợt biến động mạnh trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, bitcoin ngày càng có mối tương quan chặt chẽ hơn với thị trường chứng khoán, đặc biệt trong các giai đoạn căng thẳng, khiến đồng tiền này nhạy cảm hơn với diễn biến kinh tế vĩ mô và địa chính trị.

Bitcoin từng tăng vọt sau chiến thắng bầu cử của ông Trump vào tháng 11/2024, khi nhà đầu tư kỳ vọng chính quyền mới sẽ cải tổ mạnh mẽ chính sách tài sản số và xây dựng kho dự trữ bitcoin quốc gia. Dù sắc lệnh thành lập quỹ dự trữ bitcoin từ tài sản bị tịch thu đã được ký ban hành, chính phủ Mỹ vẫn chưa tiến hành mua vào bitcoin trên quy mô lớn như kỳ vọng ban đầu.

Theo các chuyên gia, việc thiếu những bước đi mang tính đột phá tiếp theo trong chính sách tiền mã hóa có thể khiến bitcoin tiếp tục chịu áp lực, trong bối cảnh thị trường toàn cầu vẫn đang đối mặt với nhiều yếu tố bất định.