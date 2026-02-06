Ninh Bình khởi công khu công nghiệp hơn 2.000 tỷ đồng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sóng xanh

Google News

TPO - Ngày 6/2, tại xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình, lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) VSIP Nam Định giai đoạn 1 đã chính thức diễn ra. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững của tỉnh Ninh Bình.

Dự án KCN VSIP Nam Định giai đoạn 1 được triển khai trên địa bàn hai xã Giao Bình và Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình, với quy mô 180 ha, tổng vốn đầu tư 2.249 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp phát thải carbon thấp, phù hợp với xu thế phát triển xanh, bền vững và yêu cầu bảo vệ môi trường.

1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: N.Q.

Theo định hướng, KCN VSIP Nam Định sẽ tập trung thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, không gây ô nhiễm trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Các ngành nghề ưu tiên gồm cơ khí chế tạo, điện, điện tử, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất đồ gia dụng, may mặc, chế biến thực phẩm và các lĩnh vực liên quan.

Dự án sở hữu vị trí chiến lược khi nằm tại trục giao của nhiều hệ thống hạ tầng quan trọng như tuyến đường bộ ven biển, đường Nam Định - Lạc Quần, tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng. Từ đây, KCN có khả năng kết nối thuận lợi tới hệ thống cảng Lạch Huyện, sân bay quốc tế Cát Bi và các dịch vụ logistics, tiện ích tại các khu vực lân cận. Đồng thời, KCN VSIP Nam Định còn có ưu thế liên kết với các trung tâm công nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần tối ưu hóa chuỗi cung ứng và gia tăng hiệu quả cho các nhà đầu tư.

3.jpg
Các đại biểu tại lễ khởi công. Ảnh: N.Q.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn cho biết, dự án KCN VSIP Nam Định giai đoạn 1 đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với mục tiêu xây dựng một khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ, thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, việc triển khai KCN VSIP Nam Định giai đoạn 1, cũng như toàn bộ dự án trong tương lai với tổng diện tích quy hoạch gần 1.100 ha, không chỉ góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp của tỉnh mà còn tạo động lực mới thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Ninh Bình trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và trên phạm vi cả nước.

2.jpg
Hình ảnh tại lễ khởi công. Ảnh: N.Q.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính; đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả và lâu dài trên địa bàn.

