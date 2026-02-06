Tin mới về metro Bến Thành - Suối Tiên kết nối sân bay Long Thành

TPO - Dự án đầu tư xây dựng kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và cảng hàng không quốc tế Long Thành có hướng tuyến cơ bản bám theo quy hoạch, với tổng chiều dài tuyến khoảng hơn 41km.

Tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) sáng 6/2, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã nhất trí thông qua chủ trương thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng Hàng không quốc tế Long Thành theo phương thức đối tác công - tư, đi qua địa bàn 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh (Đồng Nai và TPHCM).

Đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua một số nội dung tại kỳ họp cuối cùng khóa X, sáng 6/2. Ảnh: Ngô Tùng.

Dự án đầu tư xây dựng kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và cảng hàng không quốc tế Long Thành có hướng tuyến cơ bản bám theo quy hoạch, với tổng chiều dài tuyến khoảng hơn 41 km.

Tuyến bắt đầu từ ga S0 tại Tân Vạn, tuyến đi theo hướng tuyến quy hoạch, vượt sông Đồng Nai và đi dọc Quốc lộ 1, kết nối vào nhà ga SC của trung tâm hành chính mới. Tiếp đó, tuyến theo hành lang quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Long Thành, dọc theo ĐT 771, cắt qua cao tốc TPHCM - Long Thành, kết nối vào nhà ga SA và sau đó theo hành lang quy hoạch dành cho các tuyến đường sắt đi vào sân bay Long Thành.

Lộ trình tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Dự án bao gồm 3 đoạn chính: Đoạn 1 từ ga S0 đến ga trung tâm hành chính (SC), dài khoảng 6,1km (trong đó đoạn tuyến qua địa bàn TPHCM là khoảng 1,1km). Đoạn 2 từ ga trung tâm hành chính (SC) đến ga SA (đến tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành), dài khoảng 28,2km. Đoạn 3 (đoạn vào sân bay) dài khoảng 7,1km (tuyến mới và đi song song với tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành, đường sắt tốc độ cao Bắc Nam).

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 60.260 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) dự kiến gần 55.940 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự kiến khoảng hơn 4.320 tỷ đồng (dự kiến chi phí thực hiện tại tỉnh Đồng Nai là khoảng 3.408 tỷ đồng và tại TPHCM khoảng 915 tỷ đồng).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường báo cáo tờ trình về các dự án giao thông trọng điểm.

Trước đó, nêu tờ trình để đại biểu HĐND TPHCM xem xét thông qua dự án này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong bối cảnh triển khai các dự án theo phương thức đối tác công - tư (PPP), việc xác định rõ cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án là điều kiện bắt buộc đảm bảo sự thống nhất trong việc thực hiện và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, tạo cơ sở pháp lý để triển khai dự án một cách hiệu quả nhất.