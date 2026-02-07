Chợ xe máy Hà Nội ảm đạm chưa từng có, tiểu thương tính bỏ nghề

"Một nhà có ba cái xe máy xăng, giờ họ sẽ dần bán bớt một hai cái để mua xe điện. Người ta vẫn giữ xe máy để đi xa, nhưng xu hướng mua xe điện đi phố, nhất là khu vực trung tâm thì ngày càng nhiều", anh Hoàng (tiểu thương phố Chùa Hà) cho hay.

Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, nước ta hiện có gần 70 triệu mô tô, xe gắn máy sử dụng động cơ đốt trong. TPHCM gần 9 triệu xe và Hà Nội "gánh" 6 triệu xe.

Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị Chính Phủ xây dựng lộ trình kiểm định khí thải theo từng giai đoạn. Theo đó, tại Hà Nội và TPHCM, giai đoạn đầu trong khoảng 1 năm rưỡi sẽ tập trung kiểm định các xe sản xuất trước năm 2008; đây là nhóm phương tiện có mức phát thải cao. Giai đoạn 2 kéo dài khoảng 2 năm tiếp theo mở rộng sang các xe sản xuất trước năm 2017. Sau khoảng 3 năm rưỡi mới triển khai kiểm định toàn bộ xe đang hoạt động. Đối với các địa phương còn lại, giai đoạn đầu sẽ tập trung vào xe sản xuất trước năm 2017, sau đó mới mở rộng sang toàn bộ phương tiện theo lộ trình phù hợp.

Nếu Chính phủ thông qua, khoảng 1 năm rưỡi nữa TPHCM và Hà Nội sẽ chính thức siết khí thải xe máy.