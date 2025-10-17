Đề xuất mới về kiểm định khí thải mô tô, xe máy

TPO - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Thông tư 47/2024/TT-BGTVT liên quan đến quy định kiểm định xe cơ giới, trong đó đề xuất điều chỉnh quy trình kiểm định khí thải đối với mô tô, xe gắn máy.

Theo dự thảo, xe mô tô, xe gắn máy (gọi chung là xe máy) có thời gian sử dụng đến 5 năm kể từ năm sản xuất sẽ được miễn nộp hồ sơ và không phải mang xe đến cơ sở đăng kiểm để kiểm định khí thải.

Giấy chứng nhận kiểm định khí thải của nhóm xe vừa nêu sẽ do Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp trên phần mềm quản lý kiểm định, dựa trên dữ liệu chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trong quá trình sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu.

So với quy định hiện hành tại Thông tư 47, việc kiểm định khí thải trước đây được thực hiện trên cơ sở dữ liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam kết hợp dữ liệu đăng ký xe của Bộ Công an. Tuy nhiên, trong dự thảo sửa đổi lần này, Bộ Xây dựng đề xuất chỉ sử dụng dữ liệu nội bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam để phục vụ công tác kiểm định.

Dự thảo cũng bổ sung, chỉnh sửa danh mục giấy tờ cần thiết khi thực hiện kiểm định mô tô, xe gắn máy, đồng thời giữ nguyên quy trình kiểm định cơ bản gồm các bước: Chủ xe xuất trình giấy tờ đăng ký xe; cơ sở đăng kiểm kiểm tra, đối chiếu thông tin sau đó lập phiếu hoặc thông báo tùy theo trường hợp.

Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc trực tuyến. Đáng chú ý, chủ xe có thể sử dụng bản sao có chứng thực, bản sao điện tử hoặc giấy chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID (từ mức độ 2 trở lên). Nếu dữ liệu đăng ký xe đã được chia sẻ giữa các cơ quan, người dân sẽ không cần xuất trình giấy tờ này, giúp giảm thủ tục hành chính.

Liên quan đến việc kiểm định khí thải xe máy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vẫn đang lấy ý kiến cho lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, về khí thải đối với xe máy đang lưu hành tại Việt Nam.

Theo đó, dự thảo đề xuất thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe máy đang lưu hành tại Hà Nội và TPHCM từ 1/7/2027. Đối với các thành phố như Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ từ 1/7/2028.

Với các tỉnh còn lại, việc kiểm định khí thải xe máy sẽ bắt đầu từ 1/7/2030. Tuy nhiên dự thảo cũng đề xuất tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh, thành phố này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn.

Theo Chỉ thị số 20 ngày 12/7/2025 của Thủ tướng về nhiệm vụ cấp bách giảm ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn, Hà Nội đã được giao triển khai lộ trình chuyển đổi phương tiện, với các mốc cụ thể:

Đến ngày 1/7/2026 sẽ không còn xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong vành đai 1; từ ngày 1/1/2028 tiếp tục hạn chế xe ô tô cá nhân và xe máy chạy xăng dầu trong khu vực Vành đai 1 và vành đai 2; từ năm 2030 mở rộng phạm vi hạn chế ô tô cá nhân và xe máy chạy xăng dầu ra toàn bộ khu vực trong vành đai 3.