Bitcoin vượt mốc 125.000 USD, nhiều người 'cháy tài khoản'

TPO - Giá bitcoin lần đầu tiên trong 17 năm vượt 125.000 USD, khi dòng tiền lớn từ giới đầu tư tổ chức và tâm lý lạc quan lan rộng trên thị trường tiền số.

Ngày 5/10, theo dữ liệu từ CoinGecko, giá bitcoin tăng mạnh trong phiên giao dịch tại châu Á, vượt ngưỡng 125.000 USD, mức cao nhất mọi thời đại. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua đạt gần 50 tỷ USD, phản ánh sức nóng chưa từng có của đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Đà tăng mạnh đã khiến hàng loạt nhà đầu tư bán khống (short) “cháy tài khoản”. Theo nền tảng CoinGlass, chỉ trong 1 giờ, gần 100 triệu USD vị thế short bị thanh lý, nâng tổng số lên hơn 200 triệu USD trong 24 giờ qua.

Giới phân tích cho rằng sự kết hợp giữa các yếu tố vĩ mô thuận lợi và làn sóng quan tâm mạnh mẽ từ các tổ chức tài chính đã giúp bitcoin giữ được đà tăng bền vững suốt năm nay.

Ông Joe DiPasquale - Giám đốc điều hành công ty quản lý tài sản số BitBull Capital - nhận định: “Triển vọng tổng thể vẫn tích cực. Viễn cảnh chính phủ Mỹ có thể đóng cửa kéo dài đang khiến giới đầu tư tìm đến các tài sản hữu hình, qua đó củng cố vai trò của Bitcoin như một kênh lưu trữ giá trị thay thế”.

Tại Mỹ, trong phiên giao dịch đầu giờ chiều 4/10, giá bitcoin tăng mạnh nhưng có thời điểm chững lại khi nhà đầu tư chốt lời quanh mốc đỉnh cũ 124.128 USD. Tuy nhiên, khác với những lần trước, đà tăng lần này được cho là vẫn chưa kết thúc.

Ngân hàng đa quốc gia Standard Chartered tiếp tục duy trì quan điểm lạc quan với Bitcoin. Ông Geoff Kendrick - Giám đốc toàn cầu phụ trách mảng tài sản kỹ thuật số của ngân hàng - dự báo giá bitcoin có thể đạt ít nhất 135.000 USD trong ngắn hạn, và vượt 200.000 USD trước khi năm 2025 kết thúc.

Trên nền tảng dự đoán Myriad, do công ty mẹ của Decrypt phát triển, người dùng đã dự báo chính xác việc Bitcoin chạm 125.000 USD, với xác suất được đặt ở mức trên 90% vào ngày 4/10. Hiện phần lớn nhà đầu tư trên Myriad cũng cho rằng bitcoin sẽ vượt trội hơn Ethereum - đồng tiền số lớn thứ hai thế giới trong tháng 10 này.

Dù thị trường tiền số từng có dấu hiệu chững lại đầu tuần, nhiều chuyên gia nhận định “cơn khát” bitcoin vẫn chưa dừng lại, khi dòng tiền thông minh đang tiếp tục tìm đến loại tài sản được xem là “vàng kỹ thuật số” này.