Hà Nội dựng không gian Tết đặc biệt với 300 gian hàng OCOP, đặc sản vùng miền

P.V

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, du xuân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi không gian Tết với quy mô khoảng 300 gian hàng, quy tụ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và hàng thủ công truyền thống tại ba khu vực trên địa bàn thành phố.

Sở Công Thương Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức chuỗi không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, OCOP phục vụ Tết Nguyên đán. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, góp phần bình ổn thị trường và tạo thêm điểm đến mua sắm, vui chơi cho người dân Thủ đô cũng như du khách.

Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện “Xuân Đoàn Kết” sẽ được tổ chức tại 3 địa điểm: Xã Phúc Lộc, xã Thạch Thất và xã Quang Minh. Mỗi điểm có quy mô khoảng 100 gian hàng tiêu chuẩn, trưng bày các sản phẩm thương mại tiêu biểu, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP và hàng thủ công mỹ nghệ làng nghề.

Cụ thể, tại xã Phúc Lộc, sự kiện diễn ra từ ngày 4 - 8/2 (tức 17 - 21 tháng Chạp), địa điểm tại khu vực sân đình Vân Cốc. Tại xã Thạch Thất, chương trình được tổ chức từ ngày 9 - 13/2/ (22 - 26 tháng Chạp) ở vườn hoa Phùng Khắc Khoan. Cùng thời gian này, xã Quang Minh cũng tổ chức không gian “Xuân Đoàn Kết” tại sân vận động Chi Đông (thôn Chi Đông 2).

70cf8094-8390-4da2-a4e3-1976ba5c813a.jpg

Không chỉ là nơi mua sắm, chuỗi sự kiện được thiết kế như một không gian văn hóa Tết với cổng chào, khu trưng bày chung, tiểu cảnh trang trí và khu vực check-in phục vụ người dân. Mỗi điểm tổ chức đều có lễ khai mạc kèm chương trình nghệ thuật chào mừng, với sự tham gia của đại diện các sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp và đông đảo người dân.

Xuyên suốt chương trình là hoạt động trưng bày, giới thiệu và giao thương sản phẩm nghề truyền thống, sản phẩm OCOP chất lượng cao; kết nối doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài thành phố để mở rộng thị trường. Ban tổ chức cũng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo văn minh thương mại, kiểm soát nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, kiên quyết nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng.

Sự kiện do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội chủ trì, dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Kinh phí tổ chức được bố trí từ ngân sách thành phố cho Chương trình xúc tiến thương mại năm 2026 và các nguồn xã hội hóa hợp pháp khác.

87187db7-5903-4fb3-ae1f-e96441fd49f6.jpg

Thông qua chuỗi “Xuân Đoàn Kết”, Hà Nội kỳ vọng tạo không khí sôi động đón năm mới Bính Ngọ, đồng thời hỗ trợ hoạt động du lịch, dịch vụ và đưa hàng hóa chất lượng của doanh nghiệp, chủ thể OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

P.V
#Hà Nội #Tết #OCOP #đặc sản #hàng thủ công #xuân Bính Ngọ

