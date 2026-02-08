Vòng đàm phán thứ 6 thương mại đối ứng Việt - Mỹ trao đổi nội dung gì?

TPO - Bộ Công Thương cho biết, đoàn đàm phán của Chính phủ về thương mại đối ứng với Mỹ vừa khép lại một tuần làm việc tại Washington D.C, Mỹ, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đặt lại “trục” hợp tác kinh tế Việt - Mỹ trên nền tảng hài hòa lợi ích

Một trong những cuộc làm việc quan trọng nhất của Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng bên lề Vòng đàm phán thứ 6 là cuộc trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường Jacob Helberg.

Hai bên thống nhất quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Mỹ cần được mở rộng trên nền tảng hài hòa lợi ích, minh bạch và có khả năng dự báo dài hạn, qua đó tạo môi trường ổn định cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước yên tâm đầu tư và hợp tác.

Phía Mỹ đánh giá cao vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, coi Việt Nam là đối tác năng động, có năng lực hấp thụ công nghệ và mở rộng thị trường. Trên tinh thần đó, hai bên trao đổi định hướng thúc đẩy hợp tác ở các trụ cột có giá trị gia tăng cao như AI, công nghệ số, năng lượng, chuỗi cung ứng và các mô hình hợp tác kinh tế mới.

Phía Mỹ bày tỏ quan tâm thúc đẩy các dự án đầu tư công nghệ cao của doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam; đồng thời đề nghị hai bên tăng cường phối hợp chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tạo không gian triển khai dự án thực chất.

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm việc với Thứ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ James Danly. Ảnh: BCT.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh Việt Nam không chỉ hướng tới mở rộng thương mại hàng hóa, mà còn thúc đẩy hợp tác sâu hơn trong các dịch vụ chất lượng cao, chuyển đổi số và năng lượng sạch. Việt Nam sẵn sàng mở rộng nhập khẩu các sản phẩm công nghệ cao từ Mỹ như một giải pháp thực chất để thúc đẩy cân bằng thương mại theo hướng bền vững, đồng thời khẳng định kiên trì đối thoại, hợp tác và mở cửa thị trường hàng hóa - dịch vụ; cùng phía Mỹ hướng tới xây dựng khuôn khổ đàm phán ổn định, có thể dự báo cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Năng lượng - nông sản: Hai đòn bẩy cho cân bằng thương mại

Tại cuộc làm việc với Thứ trưởng Năng lượng Mỹ James Danly, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng trao đổi sâu về nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu điện năng và nhiên liệu sạch gia tăng nhanh.

Việt Nam bày tỏ mong muốn tiếp cận nguồn LNG, thiết bị tua-bin điện, công nghệ quản lý lưới điện hiện đại và các giải pháp lưu trữ điện tiên tiến từ Mỹ nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an ninh năng lượng và hiện đại hóa hạ tầng ngành điện.

Phía Mỹ khẳng định có thế mạnh về cung cấp LNG, thiết bị và công nghệ năng lượng tiên tiến, đồng thời đánh giá cao định hướng mở rộng hợp tác năng lượng chiến lược của Việt Nam.

Hai bên thống nhất tăng cường phối hợp để triển khai các dự án cụ thể, hướng tới bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, minh bạch và bền vững cho thị trường Việt Nam, qua đó tạo thêm không gian thực chất cho cân bằng thương mại song phương.

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm việc với ông Stephen Vaden, Thứ trưởng Nông nghiệp Mỹ. Ảnh: BTC.

Bên cạnh năng lượng, hợp tác nông nghiệp - nông sản cũng được thúc đẩy như một kênh kết nối thị trường thực chất. Tại cuộc làm việc với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Stephen Vaden, hai bên trao đổi các biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại nông sản, từ cải thiện thủ tục kiểm dịch, mở rộng danh mục sản phẩm đến tăng cường hợp tác kỹ thuật về sản xuất và truy xuất nguồn gốc.