Hàng Việt tăng tốc vào thị trường Mỹ

TPO - Trong tháng đầu năm, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã khởi động mạnh mẽ, thể hiện rõ sức bật ngay từ những ngày đầu của năm mới.

Số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan vừa công bố cho thấy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt 43,19 tỷ USD, tăng gần 30 % so với cùng kỳ năm trước, đưa tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu lên khoảng 88,16 tỷ USD, tăng gần 39 % so với cùng kỳ.

Sự gia tăng này không dàn đều mà gắn với những nhóm mặt hàng chủ lực, đặc biệt là các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp chế biến - chế tạo. Các sản phẩm điện tử, máy vi tính và linh kiện, có kim ngạch đạt 9,5 tỷ USD, tăng 57,6%, là nhóm hàng dẫn đầu về sức bật giá trị xuất khẩu và đóng góp quan trọng vào tổng tăng trưởng. Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác đạt 5,4 tỷ USD, tăng 40,2%, điện thoại các loại và linh kiện đạt 5,6 tỷ USD, tăng 17,3%...

Những mặt hàng truyền thống trong nhóm công nghiệp và tiêu dùng cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực, góp phần làm đa dạng bức tranh xuất khẩu, như dệt may đạt 3,2 tỷ USD, tăng 1,8%; giày dép đạt 2,05 tỷ USD, tăng 7,8%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,6 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhóm sản phẩm nông, lâm, thủy sản cũng có bước đi vững chắc trong tháng đầu năm: tổng kim ngạch đạt gần 6,51 tỷ USD, tăng khoảng 29,5% so với cùng kỳ, trong đó nhiều sản phẩm nông sản chủ lực tăng mạnh như nông sản chính tăng hơn 41,8% so với cùng kỳ.

Cụ thể, các mặt hàng như cà phê, cao su, rau quả đều ghi nhận mức tăng trưởng giá trị và sản lượng ấn tượng, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu toàn cầu đối với hàng nông sản Việt Nam ngay từ tháng đầu năm.

Một điểm nhấn quan trọng của tháng 1 là thị trường Mỹ tiếp tục giữ vị trí là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ trong tháng đạt khoảng 13,9 tỷ USD, tăng hơn 28 % so với cùng kỳ năm trước, khẳng định sức cầu mạnh mẽ của thị trường này dành cho hàng hóa Việt Nam dù vẫn tồn tại các rào cản thuế quan và chính sách thương mại khó lường. Năm 2025, Mỹ đã vượt qua mọi đối tác khác để trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch trên 153 tỷ USD.

Ông Trần Quốc Toản - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương - cho rằng, với bức tranh hiện nay cho thấy cơ cấu hàng hóa xuất khẩu đã có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng các mặt hàng có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo. Các ngành như điện tử, dệt may, giày dép, đồ gỗ tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, đóng vai trò trụ cột trong tăng trưởng xuất khẩu.

Đáng chú ý, không chỉ các ngành công nghiệp, mà nhóm hàng nông sản cũng đang từng bước nâng cao chất lượng và giá trị.

Theo ông Toản, một trong những động lực quan trọng giúp xuất khẩu Việt Nam duy trì đà tăng trưởng là việc mở rộng và đa dạng hóa thị trường thông qua mạng lưới 17 hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.

Năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 546-550 tỷ USD, tăng 15-16% so với năm 2025. Để đạt mục tiêu này, bình quân mỗi tháng Việt Nam cần xuất khẩu được khoảng 45-46 tỷ USD hàng hóa.

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan đàm phán, triển khai các hiệp định mới, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tốt hơn các ưu đãi từ FTA.