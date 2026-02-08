Chứng khoán trước nghỉ Tết: 'Chốt lời' gia tăng, dòng tiền suy yếu?

TPO - Thị trường chứng khoán trong nước chỉ còn 1 tuần giao dịch trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Giới phân tích cho rằng, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn khi hoạt động chốt lời gia tăng, dòng tiền có dấu hiệu suy yếu ở các phiên cận kỳ nghỉ Tết.

Khó tạo cú ngược dòng trước kỳ nghỉ Tết

Sau hai tuần giảm điểm, VN-Index tuần qua từng thời điểm hồi phục trở lại vùng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Tuy nhiên, xu hướng này không duy trì được lâu, diễn biến thị trường sau đó trở nên tiêu cực, từ giữa tuần, VN-Index giảm điểm 3 phiên liên tiếp, trong đó áp lực bán mạnh dồn vào phiên cuối tuần. Kết tuần, VN-Index giảm 4,02%, xuống còn 1.755 điểm - đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp kể từ khi tạo đỉnh quanh vùng 1.920 điểm.

Áp lực bán lan tỏa tại nhiều nhóm ngành như bất động sản, công nghệ, viễn thông, bán lẻ, ngân hàng, chứng khoán, điện… với dấu hiệu phân phối ngắn hạn ở nhiều cổ phiếu. Ngược lại, chỉ một số ít mã duy trì được đà tăng thuộc nhóm dầu khí, bảo hiểm, cảng biển, phân bón.

Thanh khoản thị trường tăng so với tuần trước, với khối lượng giao dịch bình quân gần 900 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 7,6%. Tuy nhiên, dòng tiền thể hiện rõ tính chất luân chuyển đầu cơ và chốt lời sau khi thị trường tạo đỉnh. Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh tuần thứ tư liên tiếp trên HoSE, với giá trị lên tới 6.230 tỷ đồng.

VN-Index có tuần giảm thứ ba liên tiếp điều chỉnh.

Ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích, Chứng khoán Pinetree - cho rằng thị trường chịu áp lực lớn khi nhóm cổ phiếu vốn nhà nước bắt đầu suy yếu, trong khi đà giảm sâu của nhóm Vingroup tiếp tục kéo chỉ số đi xuống. Bên cạnh đó, lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh lên mức bình quân 9-10%, thậm chí có thời điểm chạm 18%, cho thấy thanh khoản hệ thống đang căng thẳng trong giai đoạn cận Tết.

Dù Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng khoảng 160.000 tỷ đồng qua kênh OMO và mở lại kênh hoán đổi USD/VNĐ quy mô khoảng 1 tỷ USD, nhưng bài toán vẫn chưa thể giải quyết.

Bên cạnh đó, biến động tiêu cực của thị trường tài chính quốc tế, lo ngại bong bóng AI và đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn chủ tịch Fed mới theo trường phái “diều hâu” hơn. Không chỉ riêng thị trường chứng khoán, mà cả vàng bạc và crypto (tiền số) cũng đều bị bán tháo mạnh trong tuần giao dịch vừa qua.

VN-Index đã trải qua 3 tuần giảm điểm liên tiếp và với đà bán mạnh ở ngay 15 phút cuối phiên giao dịch ngày thứ 6, nhiều khả năng xu hướng tiêu cực vẫn sẽ tiếp diễn sang đầu tuần sau, ít nhất là trong phiên sáng thứ 2 tới.

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index đang tiệm cận lại hỗ trợ khá cứng là MA20 tuần ở mức 1.72x điểm, nên nhiều khả năng sẽ có 1 cú hồi kỹ thuật cho thị trường vào giữa tuần sau. Tuy nhiên, trong bối cảnh vĩ mô trong nước không quá tốt kết hợp với tình hình biến động của thế giới, nhà đầu tư nên tận dụng nhịp hồi để cơ cấu lại danh mục, nhất là khi chỉ còn 1 tuần nữa là nghỉ Tết Âm lịch”, ông Phong khuyến nghị.

Nhóm phân tích của Chứng khoán VNDirect cho rằng, áp lực chốt lời gia tăng cùng với việc tâm lý nhà đầu tư chuyển sang trạng thái thận trọng đã khiến VN-Index điều chỉnh trong nửa cuối tháng 1. Sự thận trọng này chủ yếu xuất phát từ việc lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh trở lại, do áp lực thanh khoản trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán, cùng với nhịp điều chỉnh của nhóm cổ phiếu Vingroup dưới tác động của hoạt động chốt lời và cơ cấu danh mục của một số quỹ đầu tư lớn.

VN-Index được dự báo nhiều khả năng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn khi hoạt động chốt lời gia tăng.

VNDirect dự báo, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn khi hoạt động chốt lời gia tăng và dòng tiền có dấu hiệu suy yếu ở các phiên cận kỳ nghỉ Tết. Theo đó, chỉ số có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.766 điểm (dao động 10 điểm) để hấp thụ phần cung giá thấp còn lại, trước khi từng bước hồi phục và hướng trở lại vùng kháng cự 1.940 điểm sau Tết Nguyên đán.

Trong giai đoạn này, VNDirect khuyến nghị nhà đầu tư chủ động tái cấu trúc danh mục, ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và hưởng lợi từ sự thay đổi chính sách nhằm đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới; cần chú trọng quản trị rủi ro, kiểm soát margin ở mức an toàn và cơ cấu lại các vị thế kém hiệu quả.

Kỳ vọng “kích hoạt” dòng vốn ngoại

Một điểm sáng đáng chú ý trong tuần là việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư 08/2026/TT-BTC, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn cho nhà đầu tư nước ngoài, hướng tới mục tiêu nâng hạng thị trường vào tháng 9.

Theo đó, thông tư cho phép nhà đầu tư nước ngoài giao dịch thông qua các tổ chức môi giới toàn cầu (Global Broker), mà không cần mở tài khoản trực tiếp tại công ty chứng khoán trong nước - một tiêu chí quan trọng theo yêu cầu của FTSE Russell. Lãnh đạo FTSE đánh giá đây là điều kiện then chốt phục vụ kỳ rà soát tháng 3 và công bố kết quả vào tháng 4.

Ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Yuanta Việt Nam - nhận định, Thông tư 08 giúp thị trường Việt Nam đáp ứng tiêu chí “Global Broker” trong kỳ đánh giá tháng 3, qua đó gia tăng khả năng đạt kết quả tích cực và củng cố triển vọng nâng hạng vào tháng 9 năm nay.

Theo ông Minh, dòng vốn từ các quỹ chủ động thường có xu hướng vào trước các quỹ thụ động, do đó kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ tích cực hơn trong thời gian tới, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường sau giai đoạn điều chỉnh.